Chi vuoi che vinca il Grande Fratello 2025? Testa a testa Helena-Zeudi e l'incognita Lorenzo. Il sondaggio

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo 2025, la Casa ha vissuto momenti di grande tensione ed eliminazioni inaspettate. L’uscita di Shaila e Javier ha colto di sorpresa molti spettatori, lasciando la competizione con sei concorrenti ancora in corsa per la vittoria: Helena Prestes, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Zeudi Di Palma, Jessica Morlacchi e Lorenzo Spolverato. Nella puntata finale di lunedì 31 marzo, il pubblico tramite il televoto sarà chiamato a scegliere al televoto chi merita di trionfare. Vota il sondaggio di Libero Magazine e scegli il vincitore dell’edizione 2025.

Ognuno di loro ha un percorso caratterizzato da momenti di difficoltà, scontri e strategie che potrebbero influenzare il televoto finale.

Vincitore Grande Fratello 2025: chi vorresti veder trionfare?

Ci avviciniamo sempre di più alle battute finali di questa edizione del reality di Alfonso Signorini. Solo sei concorrenti sono rimasti in Casa e possono ancora sperare nella vittoria: cinque ragazze e un ragazzo. Nessuno tra loro sembra intenzionato a farsi battere dagli amici o rivali. Ma sarà il pubblico a decidere chi potrà vincere questa edizione del GF. E tu chi vorresti veder trionfare? Esprimi la tua preferenza votando nel sondaggio alla fine di questo articolo.

Helena Prestes

Helena è stata una delle concorrenti più discusse del reality. La sua personalità forte e la sua capacità di dire sempre ciò che pensa l’hanno resa un personaggio divisivo. Ha avuto diversi scontri con gli altri coinquilini, in particolare con Jessica Morlacchi, ma è anche riuscita a costruire legami importanti. Il pubblico potrebbe premiarla per la sua autenticità e il coraggio di esporsi.

Chiara Cainelli

Chiara ha avuto un percorso più discreto rispetto ad altri concorrenti, ma ha conquistato il pubblico con la sua genuinità. Ha evitato il più possibile le liti e ha sempre cercato di mediare nei conflitti, il che potrebbe però rivelarsi un’arma a doppio taglio: per alcuni è simbolo di equilibrio, per altri di una presenza poco incisiva nel gioco.

Mariavittoria Minghetti

Mariavittoria si è fatta notare per il suo carattere forte e la sua determinazione. Ha avuto alti e bassi nella Casa, alternando momenti di complicità con gli altri concorrenti a scontri piuttosto accesi. Alcuni la considerano una stratega, altri apprezzano la sua trasparenza. La sua permanenza dipenderà da quanto il pubblico ha apprezzato il suo percorso.

Zeudi Di Palma

Zeudi ha mostrato un lato molto sensibile, facendo emergere la sua storia personale e le difficoltà che ha dovuto affrontare. Questo le ha permesso di creare un forte legame con il pubblico, che potrebbe premiarla per la sua autenticità e per la crescita personale avuta nel programma. Molti però pensano abbia strumentalizzato alcuni aspetti della sua vita per apparire più interessante agli occhi del pubblico.

Jessica Morlacchi

Jessica è senza dubbio una delle protagoniste più chiacchierate di questa edizione. Il suo carattere esuberante e la sua ironia l’hanno resa una concorrente amatissima sui social, ma ha anche ricevuto critiche per alcuni suoi atteggiamenti. Il pubblico dovrà decidere se premiarla per la sua energia o penalizzarla per alcuni scontri avuti nel corso del programma.

Lorenzo Spolverato

Lorenzo è stato uno dei concorrenti più carismatici e controversi della Casa. Il suo spirito ironico e la sua capacità di creare dinamiche interessanti lo hanno reso un punto di riferimento per molti coinquilini. Tuttavia, alcune sue scelte e il suo atteggiamento provocatorio e talvolta violento hanno creato tensioni con alcuni concorrenti. Il pubblico potrebbe premiarlo per la sua personalità vivace o penalizzarlo per alcune controversie avute nel reality.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello? Il verdetto spetta ora ai telespettatori, che con il loro voto decideranno chi porterà a casa la vittoria di questa edizione. Chi vuoi che vinca? Faccelo sapere votando il seguente sondaggio.

