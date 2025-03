Grande Fratello: Signorini chiede un’espulsione e i concorrenti lasciano la Casa in massa Ripercorriamo insieme tutti li avvenimenti salienti di questa settimana: dalle ultime eliminazioni, fino alle polemiche fatte scoppiare dentro e fuori la Casa

La settimana appena trascorsa nella Casa del Grande Fratello è stata particolarmente movimentata, con eliminazioni sorprendenti, tensioni crescenti tra i concorrenti e nuove dinamiche che stanno ridisegnando il gioco. Tra addii inattesi, scontri accesi e richieste di cambiamento nel sistema di voto, il reality continua a regalare colpi di scena e a tenere il pubblico incollato allo schermo. Ecco il riepilogo degli eventi più significativi degli ultimi giorni.

Grande Fratello news e recap della settimana: cosa è successo negli ultimi giorni

Uno dei momenti più discussi della settimana è stata l’eliminazione di Iago Garcia, che ha lasciato la Casa tra le polemiche e il dispiacere di molti fan. Parallelamente, la permanenza di Giglio è stata messa in discussione dopo le accuse di bullismo rivoltegli per alcuni atteggiamenti aggressivi nei confronti di Helena. L’argomento ha diviso il pubblico e i concorrenti, sollevando un acceso dibattito sui limiti da non oltrepassare nel contesto del gioco.

Nel frattempo, Stefania Orlando ha dovuto di lasciare la Casa, anche se solo temporaneamente, per un impegno importante. Anche Amanda Lecciso ha dovuto abbandonare il reality, risultando la seconda eliminata della settimana. Ma il vero terremoto emotivo è stato rappresentato dalla rottura tra Shaila e Lorenzo: i due, che fino a poco tempo fa sembravano inseparabili, hanno deciso di chiudere improvvisamente la loro relazione ufficializzando l’addio nel corso della diretta di giovedì scorso. Una decisione che ha destabilizzato la Casa e che ha avuto ripercussioni anche sul comportamento di Lorenzo, il quale, in un momento di rabbia, ha urlato e lanciato oggetti, mettendo a rischio la sua permanenza nel gioco. L’episodio ha scatenato polemiche e portato la produzione a valutare un’eventuale espulsione del concorrente, ipotesi però rientrata nonostante il parere contrario di Signorini, che nel corso dell’ultima puntata ha detto chiaro e tondo a Spolverato: "Il pubblico ti ha portato in finale ma il Grande Fratello ti può anche squalificare. Fosse stato per me, ti avrei tranquillamente squalificato. Il Grande Fratello è più buono di me".

Gf, le polemiche sul televoto

Sul fronte delle strategie di gioco, un’altra questione sta facendo molto discutere: la richiesta di cambiare il sistema di voto del Grande Fratello. Alcuni sostengono che le alleanze tra i fandom stiano falsando l’esito del televoto e indirizzando il corso delle eliminazioni, motivo per cui si è aperto il dibattito sulla possibilità di tornare ai voti a pagamento, così da rendere le scelte del pubblico più autentiche. Intanto, si delineano i primi finalisti del programma. Dopo Lorenzo, anche Jessica Morlacchi ha conquistato un posto in finale, diventando la seconda finalista ufficiale dell’edizione 2024/25. La Casa, inoltre, si è preparata a salutare i concorrenti veterani, che hanno lasciato il gioco per godersi una piacevole giornata fuori dalla Casa. Una sorta di premio di cui hanno potuto godere i gieffini entrati in gioco a inizio realità, che però ha scatenato le polemiche del web, visto che molti utenti hanno criticato la scelta degli autori di premiare concorrenti che nelle ultime settimane hanno offerto diverse dinamiche negative e censurabili tra liti e offese.

Con tutte queste novità, il Grande Fratello continua a regalare sorprese e a mantenere alta la tensione. La prossima settimana si preannuncia altrettanto esplosiva, con nuove alleanze, possibili eliminazioni e l’avvicinarsi della finale che potrebbe riservare ulteriori colpi di scena.

