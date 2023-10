Ritiro Heidi Baci al Grande Fratello: Varrese piange, il web insorge contro il padre La gieffina ha detto addio al reality show dopo l'incontro avvenuto con il padre durante la diretta del 16 ottobre: gli utenti dei social criticano l'uomo.

Quella andata in onda ieri – 16 ottobre – è stata per il Grande Fratello una puntata piuttosto movimentata. I protagonisti assoluti sono stati Massimiliano Varrese e Heidi Baci, ma anche il padre di quest’ultima. L’uomo è stato ospite della serata, ed è stato sommerso dalle critiche per aver aver spinto la figlia ad abbandonare il programma: ecco cosa è successo, e come ha reagito il pubblioc all’uscita di scena della concorrente.

Heidi Baci lascia il Grande Fratello

Da diverso tempo, ormai, tra le mura della casa del Grande Fratello si discuteva della vicinanza tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. L’attore è stato più volte criticato per il suo atteggiamento nei confronti della coinquilina, dimostrandosi a volte troppo opprimente e possessivo. Proprio questo comportamento, che aveva portato la ragazza a volersi allontanare da lui e chiudere la loro relazione, ha mandato su tutte le furie il padre di Heidi, che nella serata di ieri è stato ospite del reality show. Nonostante il tentativo di Alfonso Signorini di difendere Varrese, il padre della gieffina lo ha attaccato duramente, accusandolo addirittura di essere stato violento nei confronti di sua figlia. "Mamma sta male, lui è vecchio e ti maltratta. Vieni via con me", ha detto l’uomo a Heidi. L’ingresso in casa di suo padre ha trascinato Heidi in una profonda crisi, e nel confessionale aveva rivelato: "Voglio lasciare il programma. L’ho visto molto preoccupato, dispiaciuto. Il fatto che mi abbia detto che mia mamma non mi guarda più, vuol dire che sta molto male". Dopo queste parole, Heidi Baci ha deciso di abbandonare il reality show; lo ha fatto durante la notte, senza dire nulla a nessuno. Il compito di dare la notizia agli altri concorrenti è spettato a Letizia Petris: "Heidi è andata via. Non può salutare nessuno, dobbiamo preparare le sue cose. Saluta tutti, è andata via".

Le critiche al padre di Heidi (e a Massimiliano Varrese)

Appena Heidi Baci ha varcato la porta rossa e si è diffusa la notizia del suo addio al programma, i fan del Grande Fratello sono insorti. Sui social si leggono migliaia di commenti sulla vicenda, per lo più critiche rivolte al padre della ragazza. La prima ad esprimersi contro di lui, direttamente dalla casa, è stata Beatrice Luzzi: "Abbiamo una responsabilità enorme. È passato questo messaggio: una ragazza che non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infastidito, viene e se la porta via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni". Anche sui social il tenore dei commenti è lo stesso: "Tutto questo non è normale, chissà cosa vive a casa Heidi. Spero sia solo un’impressione sbagliata"; "Un rapporto padre-figlia così tossico non si vedeva da un pezzo. Che orrore". Molti utenti, però, si sono schierati contro Massimiliano Varrese, accusato di aver avuto un comportamento tossico e non accettabile nei confronti di Heidi.

