Grande Fratello, bufera su Letizia: i suoi valori sono "Famiglia, sesso e droga" La fotografa di Coriano si è lasciata andare a delle dichiarazioni pesanti, in cui elencava le cose più importanti nella sua vita. Pioggia di critiche sui social.

Pare che tutti i tentativi di arginare il trash, contenuti volgari e poco edificanti da questa nuova edizione del Grande Fratello non servano a molto. Sul reality di Canale 5 in queste ore, si sta abbattendo una nuova bufera, e non riguarda gli ascolti poco entusiasmanti, ma le parole di Letizia Petris. La fotografa 24, concorrente nip dello show, si è resa protagonista di un siparietto che ha destato parecchio tumulto sui social. Vediamo insieme cosa è successo.

Letizia Petris al GF parla dei suoi valori: "Famiglia, sesso e droga"

Appartata in giardino con Rosy Chin, Anita Olivieri e Angelica Baraldi, Letizia Petris si è lasciata andare a delle dichiarazioni pesanti, in cui elencava alle coinquiline quali sono le cose più importanti per lei nella sua vita, quelle da difendere a tutti i costi: "Ho tre cose che, se me le toccate, io divento matta. Sono la famiglia, il sesso e la droga". Udendo queste parole le altre gieffine si sono letteralmente ammutolite, gli sguardi attoniti, ma d’altronde è difficile rispondere e commentare una tale affermazione. Resta da capire cosa intendesse Petris mettendo sullo stesso piano della famiglia, valore importante per tutti, la droga e il sesso. Probabilmente questa frase di dubbio gusto, detta anche con una certa fermezza e senza apparente ironia, sarà oggetto di domanda da parte di Alfonso Signorini nel corso della puntata del Grande Fratello di domani, giovedì 26 ottobre.

I social contro Letizia Petris e i suoi ‘valori’

Il video dove Letizia Petris elenca i suoi importanti valori "Famiglia, sesso e droga", è già virale sui social. Su X, il pubblico si sta già sbizzarrendo in critiche pesanti sulle parole della fotografa di Coriano: "Ma una volta i valori nn erano tipo rispetto, onestà e lealtà, ma forse sono io che sono di un altra era", scrive un utente. E ancora: "Ma che passa..ma che messaggi passano? Io rimango allibita ..VALORI? Ma ci sei passata con i tuoi genitori ..sei nata a San Patrignano..". Non resta che aspettare i chiarimenti che, quasi sicuramente, arriveranno nella puntata di giovedì.

