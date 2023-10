Grande Fratello, scontro Heidi-Varrese-Luzzi. Autori in allarme: "Chiamata di Pier Silvio" L’ultima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini ha visto un retroscena inatteso che ha messo in allarme gli stessi autori. Ecco di cosa si tratta.

L’ultima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 23 ottobre, è stata a dir poco scoppiettante. I protagonisti indiscussi della serata sono stati Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e Heidi Baci, quest’ultima tornata nel reality per un ultimo confronto con Varrese e con gli altri inquilini dopo la sua frettolosa uscita dalla casa. Il confronto ha generato una forte discussione tra gli inquilini, e in particolar modo tra Heidi, Massimiliano e Beatrice. Un momento che, tuttavia, non sarebbe affatto piaciuto ai vertici, e gli autori avrebbero addirittura ricevuto una chiamata dall’ad Mediaset durante la diretta. Ecco nel dettaglio cosa è accaduto.

Scontro al GF, interviene Pier Silvio Berlusconi: l’indiscrezione

L’indiscrezione arriva da Agent Beast, l’esperto di reality show di X, il quale nelle ultime ore ha rivelato un importante retroscena sull’ultima puntata del Grande Fratello. La discussione tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese, nella quale si è poi intromessa anche Beatrice Luzzi, ha portato la situazione un po’ fuori controllo con gli ennesimi attacchi a Beatrice e un Massimiliano Varrese che ha ammesso la seria intenzione di abbandonare il gioco dopo le parole dette nei suoi confronti.

Ecco allora l’indiscrezione riportata da Agent Beast: "Ricostruzione: arriva la chiamata di Pier Silvio in puntata, gli autori iniziano ad allarmarsi. Successivamente iniziano i dialoghi con Massimiliano Varrese, gli autori non sembrano essere per nulla contenti di quanto accaduto, soprattutto tra i vertici".

Non era la prima volta che Varrese minacciava di lasciare il gioco dopo le parole pesanti a lui rivolte, così come non era certo la prima volta che molti inquilini arrivavano a scagliarsi in gruppo contro Beatrice Luzzi. Tutto ciò pare non sia affatto piaciuto ai vertici, tanto da portare Pier Silvio Berlusconi a chiamare in diretta per manifestare la propria insoddisfazione per gli ultimi accadimenti all’interno della casa.

GF scende dai binari: Berlusconi richiama all’ordine

Pier Silvio Berlusconi, dopo la morte del padre, ha imposto grandi cambiamenti all’interno di Mediaset, con nuove linee guida volte ad eliminare il troppo trash e a dare ai suoi programmi un taglio diverso. Da questo deriverebbe l’insoddisfazione nel vedere il Grande Fratello uscire dai binari tra parole grosse, litigi furiosi, accanimenti, minacce di abbandono e molto altro.

Nel corso della serata, a proposito di questo, Agent Beast ha aggiunto anche ulteriori dettagli: "Si valuta l’intervento di Signorini per redarguire i comportamenti nei confronti di Beatrice", si legge in un suo post. Così come afferma che nel corso della diretta siano poi iniziate delle trattative e siano stati chiesti dei provvedimenti tanto che sarebbero stati "chiusi i canali comunicativi per garantire riservatezza ai soggetti coinvolti".

Infine, Agent Beast ha sottolineato come Alfonso Signorini abbia poi tentano di riportare la calma, l’allegria e la spensieratezza all’interno della casa con modi all’apparenza anche molto forzati, tanto che secondo Agent avrebbe "perso completamente il polso della situazione fino ai fatti noti e di attualità".

