Grande Fratello, ascolti tv ancora deludenti e Signorini annuncia nuovi concorrenti: chi arriva Il reality show esce nuovamente con le ossa rotte dalla sfida con Blanca 2. Pronti nuovi ingressi nella casa: pronti Giampiero Mughini e Jill Cooper, ma c'è anche l'ipotesi Alexander

Un altro giovedì fiacco e un nuovo venerdì di riflessioni in casa Mediaset sulla situazione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha deluso ancora negli ascolti e nella prima serata di ieri giovedì 12 ottobre 2023 è rimasto nuovamente inchiodato al 16,5% di share, venendo travolto da Blanca 2 su Rai 1 (23,3%).

Per il Gf è ora più che mai tempo di novità, e il conduttore ha promesso che arriveranno lunedì prossimo. Nel corso della puntata di ieri era attesa Jane Alexander, che era stata invitata a entrare nella casa più spiata d’Italia dopo l’acceso confronto con Beatrice. Nessuna notizia, invece, dell’ex modella britannica: come annunciato da Signorini, al Grande Fratello arriveranno nuovi concorrenti nel corso della prossima puntata, fissata per lunedì 16 ottobre. Chi varcherà l’iconica porta rossa a Cinecittà? Scopriamo tutti i dettagli.

Ascolti Grande Fratello: giovedì ancora deludente

Il Grande Fratello è costretto a registrare un altro giovedì sconfortante sul piano degli ascolti. Ieri giovedì 12 ottobre 2023 il reality show di Alfonso Signorini ha infatti registrato il 16,5% di share, pari a 2 milioni e 141mila spettatori, non schiodandosi dai soliti numeri e rimediando un’altra sonora sconfitta nei confronti di Blanca 2, con la serie di Rai 1 con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno che ha trionfato in prima serata con il 23,3% di share e 3 milioni e 823mila spettatori. Da segnalare anche la crescita di Piazzapulita e Corrado Formigli su La7, che hanno "agganciato" Dritto e Rovescio e Paolo De Debbio su Canale 5 al 6,2%.

Il Grande Fratello è chiamato a correre ai ripari, anche e soprattutto considerato che la seconda stagione di Blanca era solo al secondo episodio e proseguirà per altre quattro prime serate del giovedì. Ecco perché Alfonso Signorini, durante l’ultima puntata, ha annunciato importanti novità.

I nuovi concorrenti: Giampiero Mughini e Jill Cooper

Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello era atteso il ritorno di Jane Alexander. L’attrice britannica ed ex vippona della quarta edizione del reality aveva avuto un duro faccia a faccia con Beatrice Luzzi ed era stata invitata da Alfonso Signorini a entrare nella casa per risolvere la questione. Nessuna notizia dell’ex modella, ma il conduttore ha annunciato che da lunedì prossimo il cast del Grande Fratello 2023 verrà arricchito e arriveranno nuovi concorrenti. Giampiero Mughini è il nome certo (lui stesso ha confermato che entrerà nella casa) e, a questo punto, sembra probabile anche il coinvolgimento di Jane Alexander, anche se non è chiaro ancora se entrerà lunedì o in una puntata successiva. Il 16 ottobre, invece, con Mughini entrerà quasi certamente Jill Cooper, la persona trainer americana, diventata celebre in Italia grazie al ruolo di insegnante nelle prime edizioni di Amici, allora Saranno Famosi, in onda nei primi anni duemila, e alla partecipazione a Pechino Express nel 2017 (in coppia con Antonella Elia). Jill, 55 anni, è inoltre una vecchia conoscenza del Grande Fratello, poiché in passato ha denuto delle lezioni di fitness per i concorrenti del programma.

L’altra pista calda è quella che porta a Rosanna Fratello: la cantante sembrava dover varcare l’iconica porta rossa di Cinecittà a inizio stagione (i principali siti di gossip avevano infatti suggerito le iniziale "R.F." come indizio su una papabile concorrente) e non è escluso che potrebbe essere una delle novità di Signorini per questa edizione del reality.

