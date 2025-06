Enrico Montesano, festeggia 80 anni e lancia una bordata a Carlo Verdone. La rivelazione (inaspettata) Enrico Montesano compie oggi 80 anni e per l'occasione, ha fatto un resoconto della sua carriera, tra rivelazioni inedite, polemiche e il rapporto con Verdone

L’attore e imitatore dai mille volti, Enrico Montesano, compie 80 anni oggi, 7 giugno 2025. Cresciuto in una famiglia di artisti, il suo destino non poteva essere diverso: la nonna era attrice e il nonno direttore d’orchestra. A gennaio sarà in tournée con lo spettacolo Ottanta Voglia Di Stare Con Voi, in cui non mancheranno canzoni, monologhi e imitazioni. In occasione del suo compleanno, si è raccontato in un’intervista al Corriere Della Sera, dove ha fatto un resoconto della sua carriera e, ha parlato anche del rapporto con alcuni suoi colleghi, tra cui Carlo Verdone. Di seguito, tutti i dettagli.

Enrico Montesano e la difficile infanzia

In un’intervista al Corriere Della Sera, in occasione del suo ottantesimo compleanno, Enrico Montesano ha parlato della sua vita, della sua carriera e non solo. La sua infanzia è stata difficile: ha perso la madre a 8 anni ed è cresciuto con i nonni. Durante l’adolescenza ha vissuto in collegio dagli 11 ai 17 anni, un’esperienza dura ma formativa. Riguardo a questo periodo, ha detto: "Dagli 11 ai 17 anni sono stato in collegio, un’esperienza dura, formativa. Credo che il palco sia stata una reazione alla solitudine, alla malinconia di stare lì. Per riflesso cominciai a fare le imitazioni, a raccontare le barzellette; le recite nel teatrino del collegio sono state il mio vero inizio". Prima di diventare attore, ha lavorato come geometra, e proprio grazie a questo lavoro è stato chiamato da un sindaco per una serata, da cui è iniziata la sua carriera.

La rivelazione su Carlo Verdone: "Non ha più voluto lavorare con me"

Una carriera nel cinema, che gli ha permesso di lavorare con tantissimi colleghi. Nel corso dell’intervista ha ricordato con grande stima Gigi Proietti, sottolineandone la straordinaria tecnica e la capacità istrionica, specialmente nelle sue filastrocche come "il whisky maschio senza rischio". Parlando di Paolo Villaggio, invece, Montesano lo ha descritto come brusco ma al tempo stesso tenero, ricordando un episodio in cui Proietti gli chiese perché non lo chiamasse mai, sostenendo che "gli attori tra loro non si chiamano e aveva ragione". Con Carlo Verdone, Montesano ha lavorato nel film I due carabinieri, che incassò 13 miliardi.

Ha raccontato che tra loro c’era una sana rivalità e un forte affiatamento, ma che Verdone poi non ha più voluto collaborare con lui: "Abbiamo avuto una sana rivalità fra noi, ci siamo divertiti, abbiamo fatto coppia. Peccato che poi Carlo non abbia più voluto fare nient’altro con me. Io ho sempre detto che ero disponibile, ma Carlo preferisce fare da solo. Chissà, può essere pure che si faccia, sbrigamose però. Perché sa, arrivati a una certa età uno ha gli anni contati…". A gennaio Enrico sarà in tournée con lo spettacolo Ottanta tanta voglia di stare con voi, un mix di canzoni, monologhi e imitazioni prodotto da Clodio Management.

