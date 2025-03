Grande Fratello, Beatrice spiffera gli altarini del televoto e Signorini si infuria: cosa è successo dietro le quinte La finale del reality è ormai alle porte e la tensione risulta altissima perfino tra conduttore e opinionista: forte scontro tra Alfonso e Luzzi in puntata.

Dopo sei mesi di Grande Fratello, la tensione è arrivata veramente alle stelle. E non parliamo solo degli inquilini che inevitabilmente stanno risentendo di tutto il tempo passato all’interno delle mura della Casa, ma anche dello stesso conduttore Alfonso Signorini che sembrerebbe non tollerare più la presenza di Beatrice Luzzi, opinionista in studio insieme a Cesara Buonamici. Proprio nella puntata di ieri sera, Beatrice è intervenuta parlando di alcune dinamiche del televoto e Signorini l’ha prima bacchettata in diretta per poi rendersi protagonista di una vera e propria sfuriata a telecamere spente: ecco nel dettaglio cosa è successo.

GF, Luzzi spiffera gli altarini del televoto: Signorini si infuria

Nel corso della puntata di ieri sera, Beatrice Luzzi è stata chiamata in veste di opinionista a dire la sua prima di sapere l’esito del televoto che vedeva a rischio eliminazione Tommaso Franchi, Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti. Nell’esprimere il suo parere, la Luzzi ha però ‘spifferato’ alcune possibili dinamiche del televoto rendendo i gieffini a conoscenza di ciò che accade all’esterno.

"Chi uscirà? Io dico Tommy. Ma non perché se lo meriti, ma per una questione di voti e di distribuzione dei voti. A mio parere, non sono una massima esperta, ma quest’anno un po’ di esperienza me la sono fatta. Essendo Mavi molto vicina ad Helena, probabilmente prenderebbe voti delle fan di Helena. Chiara invece riceve i voti delle fan di Zeudi e Tommy potrebbe uscire. Però non lo so. Mi dispiace per tutti", ha detto l’opinionista.

L’intervento di Beatrice non è stato affatto apprezzato da Alfonso Singnorini che l’ha bacchettata per aver rivelato informazioni provenienti dall’esterno che i gieffini per regolamento non dovrebbero sapere. "Tu nel ruolo di opinionista non dovresti rivelare i commenti. Non si fa, hai sbagliato", ha detto il conduttore in diretta.

GF, sfuriata di Signorini contro Beatrice dietro le quinte: l’indiscrezione

Ma ancora non è tutto, perché pare che la questione tra Signorini e la Luzzi sia continuata anche a telecamere spente. Se in diretta il conduttore ha semplicemente bacchettato l’opinionista (come per altro aveva già fatto altre volte) pare che a telecamere spente e dietro le quinte si sia invece infuriato a dismisura. A rendere nota questa indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che, attraverso i social, ha reso pubblica la segnalazione di una persona presente proprio ieri sera tra il pubblico. "Ero nel pubblico al GF e durante la pubblicità sono andata in bagno… beh, ti giuro che ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava proprio inc***ato nero! Gli autori cercavano di calmarlo ma l’aria era pesantissima! Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero".

