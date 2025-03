Grande Fratello, le pagelle: Signorini stronca Beatrice (7), Javier ingiusto con Helena (4), Zeudi stratega 'in coppia' (4) Le pagelle della puntata del 17 marzo: Luzzi stroncata da Signorini, Cesara Buonamici opinionista perfetta, Jessica in grande spolvero.

La quarantesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 lunedì 17 marzo 2025, si apre con un blocco dedicato alla lite tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, il quale si è arrabbiato perché la sua fidanzata ha fatto il bagno nella vasca insieme a Zeudi Di Palma, che la scorsa settimana aveva parlato del fatto che la Minghetti potrebbe essere bisessuale. Non manca un blocco sugli Shailenzo la cui relazione è ormai al capolinea: Spolverato si è riavvicinato a Helena Prestes, il che ha suscitato la gelosia di Javier Martinez. Poi le sorprese per il nuovo eliminato Tommaso – il padre Giacomo – e Jessica Morlacchi, ovvero i nipotini e la madre. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata del 17 marzo 2025 di Grande Fratello (qui il riassunto della diretta con nomination, motivazioni e nuovo televoto).

Grande Fratello, puntata 17 marzo 2025: le pagelle

Jessica Morlacchi innamorata dei nipoti, voto 9: da quando è diventata finalista, Jessica si è ridimensionata e non poco. Sono spariti gli sguardi assassini, questo sì, ma ha perso la testa (in senso buono) sul fronte delle ‘carte’ di Mariavittoria. Questo Dario esiste? Un fonico del suono forse, ma l’unico che lavora nello show e ha un nome simile si chiama Mario. "Va bene lo stesso" ha detto la Mighetti, con Jessica in attesa di scoprire chi sia questa persona che dovrebbe entrare nella sua vita entro la fine del GF. Tutto molto divertente e leggero, proprio ciò che ci voleva in una puntata in cui la pesantezza non è mancata. Ma il momento più bello e dolce è stato senza dubbio quello in cui la finalista ha potuto riabbracciare i nipoti e rivedere la madre, regalando abbracci pieni di tenerezza. Jessica è tornata a far sorridere, era ora.

Cesara Buonamici sempre più sul pezzo, voto 8: non possiamo che premiare ancora una volta l’opinionista per i suoi commenti ponderati e obiettivi dove non c’è più spazio per le chiacchiere. Un esempio è la critica (costruttiva) a Tommaso Franchi, quando gli dice che ‘deve crescere’ spiegandogli pure il motivo. Insomma, se l’anno scorso e all’inizio di questa edizione si perdeva in opinioni senza capo né coda, perché non arrivava mai al dunque, anzi faceva domande che in quel momento erano pure irrilevanti, in queste ultime puntate ha dimostrato di saper fare il suo lavoro e in maniera meticolosa.

Alfonso Signorini s’infuria e ha ragione, voto 7: anche questa settimana il conduttore ha dato del filo da torcere ad alcuni concorrenti. Tra questi, Giglio, che pensa di essere tra i giocatori di punta del programma e non si rende conto che se si trova ancora lì, probabilmente, è solo grazie ai suoi ‘alleati’ (tra cui Spolverato) che lo salvano sempre dal televoto e i cui fandom votano per lui, visto che il suo contributo nel programma è davvero minino. Infatti Signorini gli ha detto: "Se sono sei mesi che tutti ti ripetono che non sei indispensabile forse un minimo di autocritica te la potresti anche fare eh". Oppure quando ha ripreso Helena Prestes per aver detto che Zeudi "ha strumentalizzato la sua sessualità", parole che, nonostante possano essere vere, sono anche offensive. E infine (ma non solo), il momento in cui ha sbottato contro Beatrice Luzzi, dicendole che riportare notizie dall’esterno viola il regolamento e che lei, in quanto opinionista dello show, non può farlo perché è scorretto. Insomma, non ha risparmiato niente a nessuno, ed è giusto così.

Lorenzo Spolverato agguerrito, voto 6: la sufficienza non è un gran voto, lo sappiamo, ma, d’altronde, il concorrente ne ha combinate troppe durante l’edizione che dimenticarci del passato è impossibile. Eppure qualcosa di buono l’ha fatto, forse per la prima volta dall’inizio del GF. Perché ha detto esattamente ciò che andava detto a Zeudi Di Palma, che ultimamente si è montata la testa e non poco. "Fa la fenomena da quando l’hanno eletta finalista" ha dichiarato apertamente. Magari è stato un po’ aggressivo nei modi e nei toni, però, stranamente, ha detto la verità a muso duro, nonostante la forte amicizia tra Zeudi e Shaila, ora sua ex fidanzata: se avesse giocato da solo fin dall’inizio, probabilmente sarebbe stato un grande concorrente. Peccato che si sia perso lungo il percorso.

Beatrice Luzzi viola il regolamento, voto 5: se è vero che le regole del Gf spesso non vengono seguite o non vengono fatte rispettare da Signorini, è anche vero che Beatrice è in studio perché è il suo lavoro e ha firmato un contratto. Ha un ruolo ben preciso nel programma, quello di opinionista, e dovrebbe essere la prima a dare il buon esempio rispettando le regole.

Javier Martinez ingiusto, voto 4: si ingelosisce perché Helena si è avvicinata nuovamente a Lorenzo ma è lui il primo a passare il tempo con Zeudi, nonostante sappia che la modella brasiliana è gelosa. Quindi, fateci capire, il pallavolista è libero di fare ciò che vuole con chi vuole mentre Helena non può ridere con Lorenzo? Ricordiamo che anche tra Javier e Zeudi in passato c’è stata un’attrazione, come lui stesso ha dichiarato nella scorsa puntata, quindi questo sfogo, con Javier che addirittura si alza dal divano per allontanarsi da Helena, a nostro avviso, è ingiustificato e ingiusto. È vero che Helena pare ancora attratta da Lorenzo, però – oltre al fatto che lei potrebbe dire lo stesso di Javier con Zeudi – ci sembra che il pallavolista pretenda troppo dagli altri ma non guardi ai suoi errori: se Helena deve accettare la sua amicizia con Zeudi, lui dovrebbe fare lo stesso con lei e Lorenzo e invece no, arriva la scenata di gelosia. Che poi la nostra impressione è che in realtà quest’ultimo non sia molto interessato alla sua fidanzata: che si sia allontanato per creare una nuova situazione a due puntate dalla fine? Un po’ tardi farlo adesso, e poi con questa flemma in tutto, nel parlare, nel reagire, nell’agire… è già tanto essere arrivato in semifinale, grazie al bonus tra l’altro.

Zeudi Di Palma stratega in compagnia, voto 4: non vogliamo difendere l’atteggiamento di Tommaso Franchi nei confronti di Mariavittoria Minghetti, perché sicuramente quel modo di fare non è proprio di un amore sano (ma il giovane potrebbe migliorare nell’atteggiamento, si vede che a lei ci tiene), però vogliamo dargli ragione sul fatto che Zeudi sia una stratega e che abbia puntato sulla notizia – per Tommaso falsa, e ne è sicuro – che la Minghetti sarebbe attratta anche dalle donne per creare una nuova dinamica, infilandosi nella vasca con Mavi poco dopo la diretta, come a voler alimentare questa idea nel pubblico. È possibile che Zeudi non riesca a giocare da sola, che senta sempre il bisogno di entrare in altre dinamiche di coppia come successo con Helena e Javier? Eppure è abile, sa giocare, ma si perde in queste storielle che non portano a nulla, anzi rendono la teoria della Prestes sempre più valida: è confusa (non parliamo di sessualità) perché non sa dove stare, come muoversi, ma a questo punto forse è meglio che stia ferma.

