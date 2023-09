Flop di ascolti per il Grande Fratello: in arrivo un cambio di strategia Ieri sera il reality show di Alfonso Signorini è stato battuto da una replica de Il commissario Montalbano: si corre ai ripari con un cambio di programmazione.

È ormai trascorsa una settimana dall’esordio del nuovo Grande Fratello: lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata serale del reality nella sua inedita versione "anti-trash" voluta da Piersilvio Berlusconi, e per i vertici Mediaset è già ora di tirare le somme sui risultati ottenuti da questa nuova linea editoriale. Risultati che, nonostante gli sforzi per migliorare il programma, non sono stati quelli sperati.

Grande Fratello, ascolti in calo

Nonostante una buona partenza, con una prima puntata che ha toccato il 23% di share, i successivi appuntamenti con il reality show hanno condannato Canale 5 ad una dolorosa sconfitta in termini di ascolti. La seconda diretta (venerdì 15 settembre) si è fermata al 16%, perdendo la sfida contro i Tim Music Awards di Rai 1. E ieri sera (18 settembre) lo show di Alfonso Signorini ha registrato un altro flop: con il 18% di share, il programma di punta di Mediaset è stato sconfitto addirittura da Il Commissario Montalbano, con la replica di un episodio risalente addirittura al 2005.

Non è bastata, dunque, tutta la curiosità suscitata nelle scorse settimane riguardo alla nuova edizione del Grande Fratello, con il rigido intervento dell’ad Piersilvio Berlusconi per arginare gli eccessi che hanno caratterizzato la scorsa stagione. Anzi, è forse proprio questa nuova veste del reality show che non sta convincendo il pubblico, ormai abituato a infinite liti e triangoli amorosi tra pseudo-vip che hanno tenuto banco durante gli ultimi anni. Anche perché il Grande Fratello è il reality show del trash per eccellenza, ed è proprio questo aspetto che (purtroppo, oseremmo dire) attrae maggiormente il target di riferimento. Questa nuova formula edulcorata non sta quindi attirando l’attenzione degli spettatori come invece ci si aspettava, e per questo è già arrivato il momento per i vertici Mediaset di correre ai ripari e intervenire sul palinsesto.

Il cambio di programmazione del Grande Fratello

Per provare a dare una svolta a questa nuova edizione del Grande Fratello, Mediaset avrebbe deciso di puntare su un cambio di programmazione. Secondo quanto rivelato da TvBlog, già a partire da questa settimana l’appuntamento del venerdì potrebbe essere spostato al giovedì, mentre la diretta del lunedì resta invariata. Questa mossa avrebbe soprattutto lo scopo di evitare la spietata concorrenza di Rai 1: a partire a venerdì 22 settembre inizia infatti la nuova stagione di Tale e Quale Show, programma da sempre campione di ascolti, che visto l’andamento di questi giorni annienterebbe senza problemi la concorrenza del reality di Canale 5. Spostandosi al giovedì si eviterebbe quindi lo scontro diretto con Carlo Conti, anche se la sfidacon Ulisse di Alberto Angela sarebbe comunque difficile. Se la decisione venisse confermata, la fiction La voce che hai dentro con Massimo Ranieri prenderebbe dunque il posto del Grande Fratello al venerdì.

