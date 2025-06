Noos di Alberto Angela: da Jovanotti a Montalbano, il cast della fiction torna nella splendida Sicilia Ulisse sbarca in Sicilia: Alberto Angela guida il viaggio tra i luoghi iconici di Montalbano, incontrando attori, sapori e storie dietro la serie cult.

Alberto Angela incanta chiunque quando racconta qualcosa, proprio per questo si potrebbe definire un’ narratore eccezionale‘. Il suo programma Ulisse – Il Piacere della Scoperta, anche in questa stagione, ha ottenuto un successo senza precedenti, registrando ascolti elevatissimi e coinvolgendo milioni di telespettatori. Anche sui social, il divulgatore scientifico riceve un enorme consenso, con numerosi commenti entusiasti che accompagnano ogni episodio, grazie alla passione con cui condivide le sue storie. Ancora più belli sono gli Speciali di Ulisse, come quello trasmesso il 17 febbraio 2025 su Rai 1, Ulisse – La Sicilia di Montalbano. Una puntata particolare, intensa, con cui Alberto Angela ha voluto celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri attraverso i luoghi che hanno ispirato il commissario Montalbano, esplorando Scicli, Ragusa e la Valle dei Templi, incontrando il cast della serie e tributando un omaggio allo scrittore.

Ulisse – La Sicilia di Montalbano, Alberto Angela incontra il cast della fiction (e non solo)

Per i cento anni dalla nascita di Andrea Camilleri, Alberto Angela ha dedicato una puntata speciale all’isola legata al commissario Montalbano, personaggio creato dallo scrittore e interpretato da Luca Zingaretti. Il viaggio ha toccato i luoghi siciliani dove sono ambientate le sue avventure, come Scicli, Ragusa, Modica, la Scala dei Turchi, Marzamemi, Donnafugata e la Valle dei Templi di Agrigento. Durante il percorso, Angela è stato accompagnato dagli attori della serie, tra cui Angelo Russo (Catarella), Peppino Mazzotta (ispettore Fazio) e Cesare Bocci (Mimì Augello), fino a incontrare Luca Zingaretti. Questi ultimi, hanno raccontato aneddoti e momenti significativi dei 37 episodi prodotti in quindici anni, con l’augurio di un possibile ritorno del commissario sullo schermo.

Lo speciale rende omaggio anche ad Andrea Camilleri con testimonianze della nipote Arianna Mortelliti e dell’editore Antonio Sellerio. Non manca uno spazio dedicato alla cucina siciliana con la scrittrice Simonetta Agnello Hornby, che presenta dolci tradizionali come cassate e cannoli. La Sicilia di Montalbano è uno speciale di Ulisse – Il Piacere della Scoperta, prodotto da Caterina Del Papa e diretto da Gabriele Cipollitti.

Dove vedere in streaming Ulisse – La Sicilia di Montalbano

Se ciò di cui vi abbiamo parlato vi ha incuriosito ma non sapete come guardare questa puntata, be’… non disperatevi perché vi sveliamo noi dove trovarla. Troverete lo Speciale Ulisse – La Sicilia di Montalbano in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Non lo vedrete in tv perché è stato trasmesso mesi fa su Rai 1, di preciso lo scorso 17 febbraio. Inoltre, sempre su RaiPlay, potrete vedere anche tutte le puntate di Noos – L’Avventura della Conoscenza e di Ulisse – Il Piacere della Conoscenza.

