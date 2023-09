Tale e Quale show, scherzo finito male: mega lite tra concorrenti La nuova stagione dello show di Carlo Conti inizierà venerdì, ma pare che dietro le quinte ci sia già stato un forte contrasto che ha coinvolto anche lo staff.

La nuova edizione di Tale e Quale show deve ancora partire, ma il gossip impazza già a suon di litigi e scherzi non proprio a lieto fine. Ebbene sì, perché dietro le quinte dello show che partirà questo venerdì 22 settembre, pare vi sia già stata maretta tra due concorrenti a causa di uno scherzo finito male che ha coinvolto anche un povero membro dello staff. Vediamo cosa è successo.

Prima lite a Tale e Quale Show: volano urla

Lo show partirà tra pochissimo e, proprio ieri, i concorrenti hanno posato per un servizio fotografico dedicato appunto all’inizio del programma. Qualcosa però è andato storto e a rivelarlo sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, dopo aver ricevuto la segnalazione da parte di una persona presente proprio in studio in quel momento.

Pare che nel backstage ci sia stata una forte lite tra i due concorrenti continuata poi anche durante il servizio fotografico. Pare che una delle due concorrenti tirate in causa abbia addirittura iniziato ad urlare. Ma perché tanta confusione? Il motivo della lite pare sia stato in realtà un semplice scherzo.

Scherzo a Tale e Quale, un membro dello staff finisce in mezzo

Cosa avrà fatto scoppiare una tale lite? Dalle indiscrezioni pare che tutto sia nato dalla sparizione improvvisa di un abito di scena che avrebbe fatto infuriare la proprietaria. Insomma, uno scherzo non proprio finito bene. Nella discussione c’è finito anche un povero membro dello staff che, in realtà non aveva alcuna colpa.

"Durante le prove, questa persona non trovava il vestito perché l’altra persona glielo aveva nascosto – ha rivelato l’autore della segnalazione – Poi l’ha trovato il truccatore che poverino è finito in mezzo perché lei lo accusava di aver collaborato alla sparizione del vestito. Comunque hanno continuato a discutere anche durante i posati. E non vi dico con quella voce come urlava, sono dovuto uscire dallo studio, mi veniva troppo da ridere".

Ciò che ora tutti si chiedono è: chi sarà stata la mente malefica dello scherzo? Ma, soprattutto, chi sarà stata la vittima urlante? Al momento non è dato sapersi.

I protagonisti della nuova edizione saranno Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra, Gaudiano, Jo Squillo e Alex Belli. Oltre, ovviamente, agli ormai storici Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni. Ma chi di loro avrà litigato? Sul web sono già partite le prime ipotesi ma per il momento non c’è alcuna certezza.

