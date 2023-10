Piazzapulita, Elena Basile attacca Formigli e se ne va: nuovo show dell’ambasciatrice Da molti definita la “nuova Orsini”, parlando degli attacchi in Palestina Basile è stata protagonista di un nuovo colpo di scena su La7, il secondo in 24 ore

Il dibattito mediatico si sta accendendo intorno alla guerra tra Israele e Palestina e anche in Italia, dove gli attacchi sulla striscia di Gaza sono all’ordine del giorno nei vari talk show, è nato un nuovo volto. Da molti già definita la "nuova Orsini", nella serata di ieri giovedì 12 ottobre 2023 Elena Basile è tornata a far parlare di sé. Ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, l’ambasciatrice è stata nuovamente protagonista di un siparietto televisivo: dopo varie stilettate al conduttore, infatti, Basile ha lasciato il programma, alzandosi e andandosene dallo studio. Per l’ambasciatrice si tratta del secondo colpo di scena nel giro di sole 24 ore: sempre su La7, l’ambasciatrice aveva fatto infuriare Aldo Cazzullo nel corso della puntata di mercoledì di Otto e mezzo. Scopriamo cos’è successo.

Elena Basile contro Corrado Formigli a Piazzapulita

L’ospitata di Elena Basile a Piazzapulita è stata caratterizzata da un visibile climax di tensione con Corrado Formigli. L’ambasciatrice ha lanciato delle stilettate nei confronti del conduttore nel corso di tutta la puntata del talk di La7, lasciandolo prima perplesso di fronte alle sue parole riguardo la situazione dei più piccoli in Palestina ("Lei dovrebbe domandarsi cosa si può fare per i bambini di Gaza che moriranno domani. Si può fare che i grandi paesi europei, invece di proibire le manifestazioni pro Palestina, potrebbero chiedere l’apertura del valico con l’Egitto per permettere il sostentamento dei bambini, per far uscire i malati, per far arrivare medicine. Se ci sono 200 ostaggi, dovremmo dire ‘dobbiamo salvare gli ostaggi perché in cambio Israele prometterà di non bombardare le case'") poi attaccandolo anche direttamente.

Elena Basile ha prima perso la pazienza con gli altri ospiti, e in particolare modo con il giornalista Mario Calabresi ("Dottor Calabresi, ora parlo io…") poi con l’intera discussione portata avanti da Piazzapulita, sbottando ancora sulla gravità della situazione per i bambini, messi in secondo piano dal programma: "Io me ne vado, non mi calmo se penso ai bambini di Gaza che stanno aspettando di morire mentre stiamo qui a disquisire se Hamas sia un’organizzazione terroristica e se Israele debba rispettare le regole. Non è una questione giuridica, è una questione politica". L’ambasciatrice ha poi deciso effettivamente di lasciare anzitempo il programma, salutando Formigli ("Lei mi ha pregato di venire qui, altrimenti non sarei venuta. Grazie"), il quale ha replicato: "È stato un piacere".

Il precedente a Otto e mezzo

Per Elena Basile, come detto, si tratta del secondo "show" a sorpresa sugli schermi di La7. L’ambasciatrice si è resa protagonista di due siparietti nel giro di sole 24 ore: ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo mercoledì scorso, infatti, Basile aveva scatenato l’ira di Aldo Cazzullo parlando degli ostaggi americani in mano ad Hamas: "Pochissimi ostaggi americani è una brutta notizia, se fossero tanti gli ostaggi credo che gli Stati Uniti potrebbero avere quel ruolo di moderazione (…) Washington avrebbe il dovere se ci fossero ostaggi americani di avere una maggiore influenza" aveva dichiarato l’ambasciatrice, facendo infuriare Cazzullo: "Come fa a dire che non è una buona notizia che ci siano pochi ostaggi americani, ma si vergogni della sua erudizione!".

