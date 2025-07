Beatrice Borromeo incinta e sola, Pierre Casiraghi l'‘abbandona’ nel loro giorno speciale: perché La moglie del figlio più piccolo di Carolina di Monaco non ha potuto festeggiare i 20 anni di regno di Alberto insieme al marito, impegnato nell’Admiral’s Cup

Beatrice Borromeo è in dolce attesa, ma non in compagnia. L’ex modella italiana, infatti, ha recentemente festeggiato i 20 anni di regno di Alberto di Monaco insieme ai figli Stefano e Francesco, ma senza il marito Pierre Casiraghi. Il figlio più piccolo di Carolina di Monaco è infatti attualmente impegnato nell’Admiral’s Cup, sulle orme di papà Stefano. Scopriamo tutti i dettagli.

Beatrice Borromeo incinta: la festa di Monaco senza Pierre Casiraghi

Lo scorso 19 luglio Alberto di Monaco ha festeggiato pubblicato il 20° anniversario del suo regno nel Principato insieme alla moglie Charlène e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Alla festa del principe, ovviamente, c’erano anche la figlia di Grace Kelly Carolina di Monaco con la nipote Pauline Ducruet, oltre alla nuora Beatrice Borromeo con i figli Stefano e Francesco. L’ex modella italiana è sposata da 10 anni con Pierre Casiraghi che, tuttavia, non era presente alla grande festa per i 20 anni di regno di Alberto. Beatrice si è così presentata sola in un abito bianco di Dior, senza nascondere le sue forme ormai molto evidenti, a suggerire una gravidanza in stato avanzato. Dopo Stefano e Francesco – nati rispettivamente nel 2017 e nel 2018 – la moglie di Pierre è infatti in dolce attesa per la terza volta. Beatrice si è intrattenuta con le cognate Alexandra di Hannover e Charlotte Casiraghi, mentre il marito è ancora impegnato nell’Admiral’s Cup.

L’avventura spericolata di Pierre: l’Admiral’s Cup

Mentre la moglie Beatrice e il Principato di Monaco festeggiavano i 20 anni di regno di Alberto, dunque, Pierre Casiraghi era già sull’Isola di Wight, in Inghilterra, dove sta partecipando all’Admiral’s Cup. L’ultimo figlio di Carolina di Monaco sta infatti seguendo le orme di papà Stefano (grande appassionato di nautica e morto a seguito di un incidente avvenuto nel corso dei campionati del mondo offshore a Monte Carlo) ed è a capo del team Malizia, uno degli equipaggi dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente. Pierre sta così affrontando una delle regate più impegnative e pericolose a bordo del Carkeek 40 Jolt 6 nell’insidioso Solent, nei pressi della Gran Bretagna. "Abbiamo preso l’Admiral’s Cup molto seriamente: è un evento prestigioso con una storia ricca e abbiamo fatto tutto il possibile per prepararci. Abbiamo trascorso molto tempo in acqua come squadra, cercando di arrivare alla partenza il più pronti possibile" ha dichiarato Pierre Casiraghi, che attualmente si trova secondo in classifica all’Admiral’s Cup ed è determinato a prendere il comando prima di rientrare a Montecarlo e riabbracciare Beatrice Borromeo.

