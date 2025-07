Beatrice Borromeo (col pancione) trema con Carolina di Monaco per Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup: perché Mentre il marito partecipa a una delle gare più pericolose al mondo, l’ex modella affronta la terza gravidanza cercando di tenere i nervi saldi.

Se portare avanti una gravidanza (la terza per giunta) è già di per sé un percorso difficile e ricco di sfide, sapere che nel frattempo il proprio marito si prepara ad affrontare una delle gare più pericolose al mondo rende tutto ancor più complicato. È proprio questo ciò che sta accadendo alla bella Beatrice Borromeo che, in attesa del terzo figlio, ‘trema’ accanto alla suocera Carolina Di Monaco nel sapere che il marito Pierre Casiraghi si trova nel vivo dell’Admiral’s Cup, mettendo a repentaglio la propria vita: scopriamo di più.

Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup per la prima volta nella storia

Pierre Casiraghi, ottavo erede al trono del Principato di Monaco, sta prendendo parte proprio in questi giorni all’Admiral Cup, ovvero una delle competizioni sportive in mare più pericolose al mondo, organizzata presso l’isola di Wight. La competizione, che non veniva più svolta da ben 22 anni proprio per la sua pericolosità, è stata nuovamente organizzata quest’anno per festeggiare il centenario del Royal Ocean Racing Club, uno dei più prestigiosi al mondo, e Pierre Casiraghi, da grande appassionato di regate, non poteva mancare. Per la prima volta nella storia, Casiraghi si ritrova dunque al timone di una delle imbarcazioni dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente, pronto a sfidare il mare in una delle gare più pericolose al mondo.

Pierre Casiraghi in regata: Beatrice Borromeo e Carolina di Monaco tremano

E se da un lato Pierre Casiraghi si è dimostrato entusiasta di questa nuova avventura e pronto a giocarsi il tutto e per tutto, la moglie Beatrice Borromeo e la mamma Carolina di Monaco non possono che farsi forza a vicenda cercando di non farsi sopraffare dalla preoccupazione. D’altronde una mamma non può che essere in apprensione nel sapere che il proprio figlio sta affrontando una competizione in mare pericolosissima, che potrebbe addirittura mettere a rischio la sua stessa vita, questo soprattutto dopo aver già perso il marito (e padre di Pierre) Stefano Casiraghi proprio a causa di un incidente in mare.

Allo stesso tempo, la moglie Beatrice Borromeo è in attesa di una bambina, terzogenita dopo i figli Stefano e Francesco. Dopo essersi presentata alla sfilata romana di Dior a fine maggio mostrando il pancione, Beatrice ha preferito ritirarsi dalle scene per godersi la gravidanza e la dovuta serenità. Una serenità messa però a dura prova dalla scelta del marito di partire per il mare in una regata pericolosissima. Certamente, sperando che alla fine tutto possa andare per il meglio, questa non potrà che diventare una storia emozionante da raccontare in futuro ai tre figli.

