Beatrice Borromeo incinta, Pierre Casiraghi fa la storia all’Admiral’s Cup: “Così orgogliosa” La moglie dell'ultimo figlio di Carolina di Monaco, che è in dolce attesa, ha festeggiato il trionfo del marito su Instagram. Con un post davvero dolcissimo. Ecco i dettagli.

Beatrice Borromeo, che è in dolce attesa per la terza volta, ha fatto i suoi complimenti (dolcissimi) al marito Pier Casiraghi, fresco vincitore dell’Admiral’s Cup. L’ex modella ha espresso tutto il suo orgoglio in una serie di storie Instagram, dove il compagno e ultimo figlio di Carolina di Monaco appare trionfate al centro del team Malizia, uno degli equipaggi dello Yacht Club de Monaco. Nel frattempo, la gravidanza di Beatrice prosegue senza intoppi. E presto una terza figlia, dopo Stefano e Francesco Casiraghi, si unirà alla famiglia. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Beatrice Borromeo, la gioia per la vittoria di Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup

Con il sorriso stampato in volto, Pierre Casiraghi ha commentato così il suo trionfo all’Admiral’s Cup: "È stata una delle regate più estenuanti che abbia fatto e sapere di aver vinto, per me che non sono un timoniere professionista, mi inorgoglisce ed è fonte d’orgoglio anche per lo Yacht Club de Monaco, alla sua prima partecipazione". E a gioire con lui, da lontano, c’è anche la moglie e madre dei suoi figli Beatrice Borromeo.

L’ex modella ha infatti seguito con grande attenzione l’impresa del marito, finendo per complimentarsi con lui attraverso una serie di post su Instagram. Dove ha riportato le immagini del trionfo, dell’esultanza dell’equipaggio e della ‘doccia’ di champagne che è seguita alla vittoria. "Così orgogliosa", ha scritto in inglese Beatrice, in calce al post. Mentre Pierre Casiraghi ha concluso, dopo il trionfo, con queste parole: "È stato un vero lavoro di squadra, dai velisti all’equipaggio a terra. Per Monaco, questo è un evento storico. Siamo un piccolo paese, ma abbiamo appena dimostrato che possiamo realizzare grandi cose".

Il terzo figlio in arrivo per Beatrice Borromeo e Casiraghi

Come noto ormai da tempo, Beatrice Borromeo è in dolce attesa del terzo figlio (o meglio, figlia) e presto diventerà di nuovo mamma. La notizia della gravidanza è stata confermata durante diverse recenti uscite pubbliche: la moglie di Pierre Casiraghi è infatti apparsa sia alla sfilata Dior a Roma che al ventennale di regno di Alberto di Monaco con un vestito bianco che lasciava trasparire le nuove forme materne, segno di una gravidanza già avanzata. Il terzogenito – a quanto riportano le fonti di gossip – sarà finalmente una femminuccia, la prima per la coppia dopo i due figli maschi, Stefano e Francesco. E mentre Beatrice si gode la sua dolce attesa in famiglia, il marito Pierre tonerà presto a casa per starle accanto. Dopo il trionfo in una delle gare più rischiose del calendario nautico, l’Admiral’s Cup.

