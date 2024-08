Grande Fratello, Anita Olivieri è una furia: “Siete solo la feccia". Lo sfogo sul presunto nuovo fidanzato L'ex gieffina si è scagliata contro followers ed esperti di gossip. Non avrebbe preso benissimo le voci su un presunto flirt con un "riccone". Ecco i dettagli.

L’ha presa male, anzi malissimo. Anita Olivieri, tra le protagoniste indiscusse dell’ultimo Grande Fratello, oggi si è scagliata a gamba tesa contro haters, gossippari, media e social tutti. Insomma se l’è presa col mondo, dal suo profilo Instagram, dopo che ieri erano circolate indiscrezioni su un presunto nuovo flirt con tale Nicolò Conti. Un ignoto "segnalatore", tra l’altro, aveva sottolineato che Conti, nuova fiamma di Anita dopo Alessio Falsone, sarebbe un ragazzo dalle larghe disponibilità finanziarie (insomma ricco). Ergo, la Olivieri sarebbe la classica arrampicatrice sociale. Lei ovviamente non ha apprezzato: con un fiume di parole (anche molto forti) ha detto tutto quello che finora non si era mai sognata di dire. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Grande Fratello, lo sfogo al veleno di Anita Olivieri

Lo sfogo potente di Anita Olivieri ha spiazzato tutti. Non è mai stata una da perdere le staffe. Neanche nella Casa del Grande Fratello, neanche quando frequentava alla luce del sole il suo ex Falsone. Ma qualcosa dev’essersi rotto. La storia parte da ieri, quando sul profilo dell’esperta Deianira Marzano sono comparse segnalazioni circa un flirt di Anita con tale Nicolò Conti. Ragazzo ricco, a quanto pare. Anzi un "riccone", come sottolineava l’utente anonimo autore della segnalazione. E la notizia è stata ripresa un po’ da tutti.

"Sono stufa di passare per l’approfittatrice sociale", ha tuonato oggi Anita, "quando tutti sanno che non mi faccio pagare neanche i caffè. Né da un uomo, né da nessuno. E questo, visto che avete le vostre fonti (quando ve pare) chiedetelo a chi è stato con me. Se avessi voluto, sarei potuta stare con un calciatore o un cantante. Essere sposata con un ‘riccone’ come lo chiamate voi, perché la lista è lunga". Ma l’ex gieffina non si è fermata qui. "Quando lavorerete da quando avete 13 anni, andrete a vivere da sole a 24, e studierete tanto da fare tutto insieme e chiudere con un Master a 25, mantenendovi praticamente tutto. Da quando ne avrete ricordo, allora potrete giudicarmi perché sarete migliori di me in qualcosa e io accetterò e imparerò da voi".

Le parole sono uscite come fiumi, dalla tastiera di Anita Olivieri. Una storia dopo l’altra, il profilo della ragazza si è trasformato nel megafono perfetto per regolare i conti un po’ con tutti. "Non ammetterò nessun tipo di critica da chi non sa nulla della mia vita e del mio passato", ha proseguito Anita, "pensate di conoscermi ma avete visto cose da un filtro, scelte da terze persone. Non avete il diritto su niente della mia vita, che questo sia chiaro ora e per sempre. Smettete di seguirmi in massa, non mi interessa. lo non campo di follower, perché grazie a Dio ho basato la mia vita su altro e continuo a farlo".

L’attacco ai followers e quello ai media

Nel suo sfogo senza precedenti, Anita Olivieri ha scavato un solco profondo tra sè stessa e chi la segue. Come se venissero da due mondi diversi. "Tra un mese dovrò tornare in azienda? E sarò felice di farlo", dice, "Sicuramente il Ql sarà più alto di quello che sto riscontrando su questo social malato. Vi fate prendere in giro dal 90% delle persone che seguite. Che architettano tutto al fine di fregarvi e campare davvero sulle vostre visualizzazioni. Pensate di essere furbi quando siete solo un mezzo".

E ancora: "La verità è che non arrivate all’uva decantando che è marcia. Invece di farvi il c*lo che mi sono fatta io, state sul divano a guardare me. Così insultate perché siete infelici delle vostre vite. Invidiate perché non siete realizzati e non sapete come cambiare la vostra situazione. Non è una gara la vita, lo capite?…Non importa chi sta meglio o peggio. Importa quello che uno sa di aver fatto per essere la persona che è, per raggiungere la vita che ha. Ho dei difetti, sì. Voi siete perfetti invece. Questa è l’unica vita che avete e invece di fare qualcosa la buttate e non vi fate neanche scrupoli o pena ad aprire bocca e sparare a zero sugli altri".

A questo punto si è aperta una parentesi personale. Dopo l’odio, Anita ha tirato fuori tutta la sua vulnerabilità. "Ho passato mesi difficilissimi", ha ammesso la gieffina, "dove non mi meritavo nulla di tutto quello che mi è stato detto. Dove ho avuto ripercussioni fisiche e psicologiche gravi. Dove ho sofferto e sono stata sfruttata. Sono una persona anche io, ricordatevelo ogni tanto". E infine, a conclusione del post-fiume, ecco l’ultimo attacco al veleno: "Mi rivolgo a chi lucra su persone come noi. Ai gossippari, ai finti giornalisti, siete analfabeti. Di cosa parlate. Che piangete perché non vi è stata mai data la possibilità di fare quello che hanno fatto le persone di cui parlate. Siete la feccia della società, gli ultimi degli ultimi. Ultimamente il peggio che c’è al mondo. Se pensate che questo un giorno non vi torni, vi sbagliate cari. Per il resto io sono felice. Conta solo questo per me e per chi mi sta intorno. Il karma farà il suo corso. Ora pubblicate pure questo".

