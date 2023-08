Grande Fratello tra rifiuti e incertezze: ancora nessuna ufficializzazione del cast A contrario degli anni scorsi, a un mese dall’inizio del reality Signorini non ha ancora fatto nomi: da Ornella Muti a Claudia Gerini, sono stati tanti i “no”

L’ottava edizione del Grande Fratello è chiamata a essere quella delle novità ma, almeno per il momento, sembra essere ancora quella delle incertezze. A meno di un mese dalla partenza del reality show, infatti, Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato nessun nome dei "vipponi" che varcheranno l’iconica porta rossa ed entreranno nella casa più spiata d’Italia (quest’anno condivisa coi nip, personaggi sconosciuti al mondo dello spettacolo). Gli anni passati di questi tempi circolava già gran parte della lista dei vip del Grande Fratello – che dovrebbe essere stata già ultimata dal conduttore e direttore di Chi – ma questa nuova edizione del programma sembra navigare ancora nell’incertezza. La nuova linea editoriale dettata da Pier Silvio Berlusconi per "ripulire" le trasmissioni Mediaset rischia di aver avuto l’effetto contrario e di aver bollato il reality definitivamente come trash? I vipponi sembrerebbero addirittura scappare (Signorini ha dovuto incassare parecchi "no") e il Grande Fratello stenta non poco nell’annunciare delle ufficialità. Analizziamo la situazione.

Grande Fratello: tutti i vip che hanno rifiutato

La grande novità del Grande Fratello 8 sarà il format a versione "mista" con vip e nip, con personaggi famosi e sconosciuti nel mondo dello spettacolo che vivranno sotto lo stesso tetto a Cinecittà. Stando alle recenti indiscrezioni, la lista dei "vipponi" di Alfonso Signorini sarebbe già pronta, ma non è ancora arrivata l’ufficialità per nessun nome (a contrario degli altri anni, in cui a meno di un mese dall’inizio del reality buona parte della platea dei concorrenti era già nota).

Stando ai retroscena raccontati da Fanpage, nel casting di questa ottava edizione Alfonso Signorini avrebbe dovuto incassare numerosi "no" da parte di vari volti noti. Ornella Muti si è chiamata fuori (e non senza una stoccata diretta: "Non ci andrei mai, faccio l’artista non il trash") al pari di Fiordaliso, così come Claudia Gerini, che ha rifiutato l’offerta: "Non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata, e, soprattutto, ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso. Non è nei miei progetti, in questo momento, però sono contenta di essere stata considerata". L’ex bonas di Avanti un altro Sara Croce si è tirata indietro dopo i provini perché "ha in testa un progetto a lungo termine", mentre Giorgia Venturini non si è ritenuta adatta al format: "Declinerei l’invito perché oggi quella partecipazione non sarebbe parte del mio cammino". Anche Loredana Lecciso ha smentito le voci che la volevano vicina alla firma, così come Giuseppe Cruciani che ha definito completamente infondate i rumor che ipotizzavano il suo nome come nuovo opinionista del programma.

La nuova linea editoriale anti-trash dettata da Pier Silvio Berlusconi rischia così di aver affibbiato l’etichetta di "tv spazzatura" al Grande Fratello che, salvo annunci a breve, si lecca ancora le ferite dopo vari rifiuti e cerca di ricostruire la stagione del rilancio.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche