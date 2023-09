Grande Fratello, la prima giornata tra preghiere e "vaffa": cosa è successo Sono trascorse meno di 24 ore da quando i nuovi concorrenti hanno varcato la porta rossa: ecco cosa è accaduto al termine della diretta di ieri.

L’edizione 2023 del Grande Fratello ha ufficialmente preso il via: ieri sera, lunedì 11 settembre, Alfonso Signorini ha guidato la prima diretta di questa nuova e chiacchieratissima versione del reality show, che vede protagonista un gruppo di concorrenti formati da persone comuni insieme ad alcuni personaggi famosi. La svolta anti-trash voluta da Piersilvio Berlusconi sembra aver dato i suoi frutti, e il pubblico ha gradito la prima puntata. Ma, dopo il termine della diretta, sono emersi già i primi inconvenienti: ecco cosa è successo nelle prime 24 ore nella casa.

Grande Fratello, preghiere e "vaffa" scatenano il web

Innanzitutto, appena Alfonso Signorini ha chiuso la diretta di ieri sera, gli inquilini della casa si sono seduti intorno al tavolo per la loro prima cena insieme. E quello che è accaduto ha stupito gli spettatori: guidati da Massimiliano Varrese, tutti i concorrenti si sono riuniti in una preghiera prima di iniziare a mangiare. C’è chi ha parlato, ironicamente, di "svolta cattolica" del programma, come se con l’intervento anti-trash di Piersilvio Berlusconi si sia passati in un attimo da un estremo all’altro. Parlando del rigido controllo che da quest’anno viene fatto dalla produzione del programma per evitare nuove cadute, a suscitare l’ilarità del web è stato anche un altro episodio accaduto nella prima giornata del Grande Fratello. Lorenzo Remotti è stato ammonito per aver pronunciato una parolaccia, più precisamente il primo "vaffa" di questa edizione. Ma, a parte la parolaccia, il contesto era tutt’altro che sconveniente. I coinquilini hanno chiesto al calzolaio se volesse un caffè e, quando gli è stato detto "non possiamo preparartelo, scherzavo", ha risposto con un "vaff***lo", pronunciato con ironia e senza alcuna intenzione di offendere qualcuno. Ma immediatamente la produzione è intervenuta, chiamando Lorenzo nel confessionale.

Le segnalazioni sui concorrenti

Ma non è tutto. A meno di 24 ore dall’ingresso dei concorrenti nella casa del Grande Fratello, si stanno sollevando alcune segnalazioni riguardo a due di loro. In particolare, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha scoperto che Angelica Baraldi e Anita Olivieri starebbero mentendo. La prima, al suo ingresso, ha raccontato di avere un rapporto difficile con suo padre, e di aver deciso di abbandonare la propria famiglia per costruirsi una nuova vita. Marzano ha però riportato sul suo profilo Instagram una segnalazione da parte di una persona che la conosce, che smentisce tutto: "Angelica Baraldi, che fa la ragazza del popolo che ha lasciato il padre, in realtà viene dalla famiglia di Luca Baraldi ex direttore Parmalat, ora Amministratore delegato della famosa squadra di Basket Virtus e ha fatto poco fa la tesi di laurea proprio sulla Virtus. Altro che distaccata dalla famiglia e fatta da sola. Figlia di papà". Per quanto riguarda Anita, invece, ha dichiarato di essere entrata nella casa da single, ma le fonti di Deianira Marzano non sono d’accordo: "Anita Olivieri del Gf, a parte che nell’ambiente tra comitive non la sopporta nessuno, è arrivista che non puoi capire. Ed è sempre fidanzata con l’amico di un mio amico. Quando abbiamo visto la clip di presentazione in cui si dichiarava single siamo tutti caduti dalla sedia".

