Temptation Island, “Sonia M. incinta di Alessio”: caos prima della puntata. Cosa succede A poche ore dal secondo appuntamento con ‘il viaggio nei sentimenti’, ecco un clamoroso retroscena su una delle coppie più discusse di questa edizione.

La nuova edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia è iniziata davvero da pochissimo ma già non si parla d’altro. I fan dello show nel corso della prima puntata hanno potuto conoscere le coppie partecipanti, così come tentatori e tentatrici, riuscendo così a farsi già un’idea di quelle che sono e saranno le dinamiche possibili. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena veramente clamoroso proprio su una delle coppie più discusse di questa edizione: Sonia M. e Alessio. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la donna sarebbe in dolce attesa: scopriamo di più.

Temptation Island, cosa è successo tra Alessio e Sonia M.

Nella prima puntata di Temptation Island, la coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia è stata indubbiamente la protagonista indiscussa. Questo soprattutto perché Sonia ha chiesto il tanto temuto falò di confronto immediato. Dal momento che Alessio ha categoricamente rifiutato di raggiungere la compagna in spiaggia, pur sapendo che lei comunque se ne sarebbe andata da sola, a lui è stato chiesto di andarsene dal gioco (come previsto per regolamento) mentre grazie alla richiesta delle altre fidanzate Sonia è tornata nel villaggio. Per sapere esattamente cosa ne sarà della loro storia dovremo attendere la puntata di questa sera, anche se nelle ultime ore sono emerse proprio su questa coppia alcune indiscrezioni veramente clamorose che potrebbero cambiare tutte le carte in tavola.

"Sonia M. incinta di Alessio": la segnalazione clamorosa

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha pubblicato da poco sui social una segnalazione inaspettata da parte di un utente in riferimento proprio alla coppia formata da Alessio Loparco e Sonia Mattalia. "Lei è incinta! Frequentiamo la stessa scuola di ballo latino americano ma in orari diversi", riporta la segnalazione. Indiscrezione clamorosa alla quale si sono poi aggiunte le parole della stessa Marzano che ha sottolineato: "Infatti avevano anticipato che una coppia si accorgeva di essere in dolce attesa. Lei purtroppo si è scavata un fosso".

In altre parole, già da un po’ di tempo girava voce che una delle coppie presenti a Temptation Island quest’anno avesse scoperto proprio in corso d’opera di aspettare un bambino (cosa mai accaduta nei diversi anni di show). Secondo queste ultime indiscrezioni, la coppia protagonista dell’inaspettato retroscena potrebbe dunque essere quella formata da Sonia M. e Alessio, forse proprio l’ultima che avremmo mai potuto immaginare. Come ben sappiamo, i diretti interessati non possono rilasciare alcuna dichiarazione fino al termine della messa in onda del programma, e per avere conferma o meno di quanto appena detto occorrerà dunque aspettare ancora un po’.

