Anna Tantangelo incinta di Giacomo Buttaroni, ma la coppia è già al capolinea? "La relazione non va" La favola d'amore della cantante ciociara con l'ex calciatore sarebbe già al capolinea proprio mentre sta vivendo la gioia della seconda gravidanza? I rumors

Sono giorni pieni di gioia per Anna Tatangelo che, con un tenero post su Instagram ha messo in mostra il suo bel pancione e annunciato al mondo che è in attesa del suo secondo figlio, anzi figlia visto che, secondo i bene informati già si sa che sarà una femminuccia la bimba che arriverà nella vita della cantante ciociara, già mamma di Andrea, figlio di Gigi D’Alessio con cui Tatangelo è stata a lungo legata.

La bimba in arrivo è invece figlia dell’attuale compagno, Giacomo Buttaroni, ex calciatore e ora allenatore di una squadra giovanile di Roma. Il compagno aveva reagito con un cuoricino alla foto postata da Anna Tatangelo per annunciare ai fan la sua gravidanza, e da quel momento la storia è diventata di dominio pubblico, anche grazie alla conferma del fratello della cantante che in un’intervista aveva detto che i due stanno insieme e che Anna aveva fatto conoscere Giacomo alla famiglia. Una storia, prima dell’annuncio della gravidanza, vissuta in assoluto riserbo, e che pare stia già scricchiolando.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni al capolinea? La bomba di Deianira Marzano

Secondo Deianira Marzano infatti, Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni, proprio in un momento così importante della loro relazione sarebbero a un passo dalla rottura.

Lo ha detto l’esperta di gossip ospite di una radio romana. "Anna Tatangelo aspetta una bambina, sparo la bomba: le cose con questo qua, l’atleta, Giacomo Buttaroni, che è figlio di un allenatore di calcio…a me hanno detto che la loro relazione non va", ha detto Deianira Marzano, aggiungendo "anche se lei è felicissima per la sua gravidanza. Probabilmente però, non durerà tra loro e io ci credo perché il post che lei ha messo è un post che inneggia alla libertà di una donna di fare anche un figlio da sola". Alla domanda su quali sarebbero i motivi che avrebbero portato la coppia alla crisi, l’esperta di gossip ha risposto: "Non lo so, probabilmente c’è scappata questa gravidanza, ma le cose non è che siano proprio idilliache tra i due". E poi affonda ancora di più la lama ipotizzando: "Secondo me, già si sono lasciati prima che nasca la bimba. Vabbè, ma lei sarà felicissima, perché ha già un maschio e ora avrà una femminuccia".

Insomma, se pare si intravedano nubi all’orizzonte per il cuore di Anna Tatangelo, difficilmente saranno tanto scure da cancellare la grande felicità della cantante sta vivendo in questo momento, per l’arrivo del suo secondo figlio. "Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande" aveva infatti scritto su Instagram nel post che annunciava la gravidanza. Parole, che anche alle luce degli attuali rumors sulla crisi tra Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni e la loro storia che sarebbe ormai al capolinea, risuonano ancora più potenti.

