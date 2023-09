La Vita in Diretta: Matano non sbaglia un colpo (con il plus Bruganelli)

Quella di lunedì 11 settembre è stata una giornata di debutti e ripartenze. Dopo la pausa estiva molti dei programmi più amati della tv sono tornati in onda con le loro nuove stagioni, chi con grandi novità in serbo e chi, invece, rimanendo fedele a sé stesso. Tra questi ultimi c’è senza dubbio Alberto Matano, che ha fatto il suo ritorno su Rai 1 con La Vita in Diretta ritrovando il suo classico format.

La Vita in Diretta, la prima puntata

Anche per la stagione 2023/2024, infatti, Alberto Matano ha deciso di mantenere la sua trasmissione pomeridiana esattamente come l’abbiamo lasciata a giugno: il format, lo studio, gli inviati e i temi trattati sono sempre uguali a sé stessi. E questi, nel caso de La Vita in Diretta, non è necessariamente un male, anzi. Il pubblico del pomeriggio di Rai 1 è ormai affezionato alla trasmissione, e il padrone di casa offre ai suoi spettatori ciò che si aspettano di vedere: c’è un motivo, infatti, se nelle ultime stagioni il programma si è affermato come leader assoluto della sua fascia oraria, e cambiare non avrebbe alcun senso. La prima puntata de La Vita in Diretta è dunque iniziata, come di consueto, con l’attualità e in particolare con la cronaca nera. Immancabile l’intervento della criminologa Roberta Bruzzone, che ha analizzato alcuni dei casi più discussi degli ultimi giorni. Nel corso della puntata è tornato anche il famoso tavolo, con molti ospiti riuniti per parlare, questa volta, di argomenti più leggeri: con Simona Izzo, Barbara Alberti, Silvana Giacobini e Luca Tommassini si è parlato della pausa social annunciata da Gianni Morandi e di altri temi di attualità, sempre con una vena ironica.

Alberto Matano ospita Sonia Bruganelli

Ma il pezzo forte della prima puntata de La Vita in Diretta è stata la presenza di Sonia Bruganelli. Nel giorno della messa in onda della prima diretta del Grande Fratello, l’ex opinionista (sostituita da Cesara Buonamici) è stata ospite di Alberto Matano per parlare del complesso tema dei social network. Bruganelli ha parlato di come i social possano rapidamente trasformarsi in uno strumento pericoloso per i giovanissimi, e di come spesso vengano utilizzati a sproposito. E, parlando del web, ha anche ricordato come la notizia della sua separazione da Paolo Bonolis abbia fatto in poco tempo il giro del web, venendo anche strumentalizzata. A quanto pare, l’ospitata di Sonia Bruganelli ha convinto il pubblico, ma anche il padrone di casa. Tanto che, al momento dei saluti, Alberto Matano le ha chiesto di tornare come ospite fissa: "Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga…chissà vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta".

