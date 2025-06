Giulia Salemi angosciata, paura e preoccupazione per la famiglia in Iran: le parole commoventi Dopo l'infortunio al ginocchio a The Cage, Giulia Salemi ha confessato la sua paura per la guerra tra Israele e Iran, dove si trovano alcuni parenti.

Attualmente la vediamo in tv accanto ad Amadeus nel programma The Cage, dove di recente si è infortunata al ginocchio (fortunatamente, nulla di grave), ma dentro di lei sta vivendo una profonda angoscia. Giulia Salemi, nelle scorse ore, con una Instagram Story ha espresso tutto il suo dolore per la guerra tra Israele e Iran. Essendo di origini iraniane (la madre è Fariba Tehrani di Teheran), la compagna di Pierpaolo Pretelli è preoccupata per i suoi parenti del ramo materno che, ogni giorno, sono in pericolo di vita in quella situazione drammatica, tra bombe e missili. Di seguito, tutti i dettagli della notizia.

Giulia Salemi in ansia per la guerra in Medio Oriente: "Prego per la mia famiglia"

Giulia Salemi, di origini iraniane, ha commentato il conflitto tra Israele e Iran tramite una storia su Instagram. L’influencer e conduttrice ha espresso dolore e preoccupazione per la situazione in Medio Oriente, dichiarandosi particolarmente coinvolta a causa delle sue origini e della presenza di familiari in Iran: "Tutti abbiamo paura per quello che sta succedendo nel mondo. In Iran, in Israele, in Palestina, ci sono persone di pace, madri, padri, bambini e anziani. Non sono in grado di dare ragioni o assegnare colpe. So solo che tante persone innocenti stanno perdendo la vita, e noi possiamo solo pregare". Nel suo messaggio ha aggiunto: "Il mio cuore è con chi oggi non può fare nulla, solo sperare. Prego per tutti loro. Prego per la mia famiglia in pericolo in Iran. Prego che tutti questi crimini di guerra finiscano".

Non è la prima volta che Giulia parla dell’Iran. L’influencer e conduttrice, infatti, ha spesso parlato del legame con le sue radici iraniane. Nel 2022, durante un monologo a Le Iene, si era già espressa in difesa delle donne iraniane dopo la morte di Mahsa Amini, raccontando anche la storia della madre: "Sono una conduttrice e influencer italo persiana. Mia madre Fariba è nata a Teheran e nel ’78 durante la rivoluzione islamica è stata costretta a fuggire. È stata lei a insegnarmi l’amore per l’Iran. Da bambina mi portava a Theran dove per tre mesi ho frequentato anche le scuole, in quei giorni mi divertivo tanto con i miei cugini a Shahr-e Bazi (Luna Park)".

L’infortunio al ginocchio a The Cage

Di recente, Giulia Salemi si è mostrata su una sedia a rotella prima di una visita medica, in seguito a un infortunio al ginocchio riscontrato dopo una registrazione di The Cage, programma condotto da Amadeus, in onda su Nove. Un concorrente, mentre stava portando fuori dalla gabbia un oggetto pesante, ha completamente travolto Salemi. I fan, però, possono stare tranquilli: la conduttrice sta bene e non è nulla di grave.

