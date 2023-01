Gf Vip, Nikita incontra l’ex Valerio: “E' finita, ma resti speciale” Bel momento per la vippona, raggiunta nella Casa dall’uomo che aveva frequentato la scorsa estate: l’amore non c’è più ma resta una bella amicizia, condivisa da entrambi

Nella girandola di dinamiche offerte dalla puntata del Gf Vip di lunedì 16 gennaio, anche Nikita Pelizon ha ricevuto la sua dose di emozioni forti. La modella triestina ha infatti avuto una sorpresa inaspettata, ovvero la visita della persona speciale che aveva lasciato fuori dalla Casa.

Nikita incontra l’ex Valerio

Si tratta di Valerio, l’uomo che la Pelizon ha frequentato la scorsa estate. La loro relazione, esplosa in Sardegna, è stata fugace ma intensissima, come ha raccontato spesso la gieffina all’inizio del programma. La magia purtroppo si è interrotta un paio di mesi fa, a causa di un video reso pubblico dall’uomo (e mostrato durante una puntata) che conteneva alcuni teneri momenti della loro frequentazione estiva. Un gesto poco apprezzato da Nikita che da quel momento ha scelto di voltare pagina, annunciando a Signorini e ai telespettatori di non sentirsi più legata sentimentalmente a Valerio.

E proprio di quel video ha parlato stasera l’ormai ex fidanzato di Nikita. "Quando ho visto che veniva maltrattata da altre persone nella Casa mi faceva male. Per me fare uscire quel filmato è stato un modo per dire a Nikita "ci sono", era un video d’amore" ha detto Valerio, che poi ha chiarito di non avercela con la gieffina per aver troncato di netto e a distanza la loro relazione: "Sapevo che la nostra storia sarebbe finita col suo ingresso al Gf Vip, era palese. Non c’è nessun problema, per lei ci sarò sempre: Nikita è il mio angelo". La dimostrazione d’affetto incondizionato ha ovviamente impressionato la modella, che a sua volta si è augurata di poter vedere Valerio una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip: "Mi spiace che sia finita così. A prescindere dal ruolo, spero che ci sarà nella mia vita".

Nikita chiude il capitolo Onestini

Infine, stuzzicata da Signorini, la Pelizon ha chiarito la situazione del suoi sentimenti per Luca Onestini, il vippone per il quale ha perso la testa negli ultimi mesi. A lungo la loro sembrava una coppia destinata a decollare, invece il feeling sembra ormai definitamente naufragato a causa delle titubanze di lui: "Diciamo che mi ero presa un’infatuazione bella forte, ora sto cercando di depurarmi" ha chiosato la concorrente.

