Francesca De Andrè, il dramma: "Aspetto il verdetto sul tumore", come sta La soubrette, ospite di Eleonora Daniele a “Storie Italiane”, ha parlato dell’intervento d'urgenza che ha subìto. Ora è attesa per capire se la massa è di natura maligna.

Oggi, al termine della terza puntata di "Storie Italiane" su Rai 1, la conduttrice Eleonora Daniele ha concesso una lunga intervista all’ex GF Vip Francesca De Andrè. Solo pochi giorni fa la soubrette aveva rivelato su Instagram di essere stata operata d’urgenza per la rimozione di un tumore. Ora, durante questa lunga chiacchierata tv, Francesca ha aggiunto altri dettagli al racconto del suo dramma personale. Ecco cos’ha detto.

Francesca De Andrè e il racconto dei suoi problemi di salute

Nell’intervista andata in onda oggi su Rai 1, al termine della terza puntata di "Storie italiane", Francesca De Andrè ha raccontato il dramma che l’ha colpita negli ultimi tempi. "Ho avuto un periodo in cui stavo male, non capivo cosa fosse", ha confessato la showgirl parlando con la conduttrice Eleonora Daniele. Alcuni dettagli della storia erano già stati resi noti dalla stessa ex gieffina, in un lungo post Instagram condiviso con i follower.

Ora, però, sono emerse altre verità. "Sono andata a farmi i controlli del caso", ha proseguito la De Andrè, "e purtroppo è venuto fuori che avevo un vero e proprio caos in corso". I medici le hanno trovato alcune masse tumorali, che hanno dovuto rimuovere con un intervento d’urgenza. Così la vita dell’ex concorrente del Grande Fratello è stata stravolta da un giorno all’altro. Francesca, tuttavia, ci ha tenuto a precisare che non è ancora chiaro se si tratti di tumori maligni o benigni: "non si può ancora dire, mi hanno trovato delle masse, sto aspettando ancora che mi dicano di che natura sono".

L’operazione, poi, ha avuto anche un’altra conseguenza estremamente spiacevole. "Mi hanno rimosso le tube", ha rivelato la soubrette a Eleonora Daniele, "non posso purtroppo avere più figli naturalmente". Una bella botta, per Francesca De Andrè. Che però in attesa dei risultati della biopsia prova a rimanere ottimista. "Sto cercando in tutti i modi di rimanere positiva e di pensare bene…credo che ne abbia già passate abbastanza…Aspetto quindi una risposta buona".

Al termine dell’intervista, Francesca ha promesso alla conduttrice che tornerà presto in studio a "Storie Italiane", per aggiornarla sulla situazione. Sperando questa volta di poter portare solo notizie positive.

