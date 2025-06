Carolina Marconi, la malattia superata e l’amore (folle) con Alessandro: “E’ il mio tutto, ma siamo due stron*i” La showgirl è stata ospite nel salotto di Caterina Balivo, dove ha svelato alcuni dettagli inediti sulla sua malattia. E ha ricevuto una sorpresa davvero molto gradita.

Ospite nel salotto de La Volta Buona, la showgirl Carolina Marconi si è aperta sul suo percorso di guarigione dal cancro. Dopo una diagnosi tempestiva, sono arrivate le cure e anni di incertezze. Ma un ruolo decisivo, nella rinascita di Carolina, sembra averlo avuto il compagno Alessandro Tulli. Che oggi ha anche voluto mandare un messaggio commovente alla Marconi, scatenando la reazione sentita di Caterina Balivo e di tutto lo studio. Ecco di seguito i dettagli.

Carolina Marconi, il racconto choc e la rinascita dopo la malattia

Ammalatasi di tumore al seno anni fa, la showgirl Carolina Marconi si è presentata più forte che mai nel salotto de La Volta Buona. E non ha avuto paura di raccontare alla Balivo ogni particolare, specialmente quelli più dolorosi. "Noi siamo controllai ogni sei mesi, ogni volta che c’è controllo ti senti morire", ha esordito la Marconi. "Quando senti il dottore dire ‘sei guarita’ è bellissimo: nel senso che anche quest’anno va tutto bene. Questo è il terzo anno, devono passarne cinque prima di considerarmi totalmente guarita".

Carolina ha poi sottolineato le difficoltà affrontate dal compagno, l’ex calciatore Alessandro Tulli. "Siamo tutto io e lui, siamo una bella squadra", ha detto. "Quando ti viene diagnosticato un tumore non è facile, forse è stato più difficile per lui, vedeva che cambiavo, perdevo i capelli, mi gonfiavo, forse ha sofferto più lui che io. Ogni tanto lo vedevo che si nascondeva e piangeva, però da me si è fatto vedere sempre sorridente. Certo che litigavamo, perché io facevo la terapia, mi arrabbiavo e litigavamo. Poi l’oncologo mi ha consigliato un percorso psicologico, io e lui pensavamo fosse un’oretta: abbiamo iniziato a litigare davanti a lei. Lei ci ha detto: ‘siete un caso clinico, vi dovete lasciare’. Poi all’improvviso abbiamo fatto pace sempre davanti a lei".

L’amore con Alessandro Tulli e il videomessaggio (tenerissimo) per Carolina

"Come ci siamo conosciuti?", ha proseguito Carolina Marconi a La Volta Buona. "Prima c’era MySpace, e chattava con una ragazza che aveva aperto questo MySpace per me. Lui ha chattato con lei per un anno e lei mi diceva: quanto è carino, devi conoscerlo. Io avevo un pregiudizio verso i calciatori. Ero stata con uno sportivo quando era piccolina". In più, ha aggiunto la Marconi, "lui aveva sempre questo cappellino, tutte le foto, e pensavo niente di che. Un giorno arriva un messaggio da lui, risponde mia sorella e inizia a chattare lei…era convinto che parlava con me. Un giorno lo incontro in una nota discoteca e mi saluta come se ci conoscessimo da tempo. Poi si toglie il cappellino e sono rimasta colpita. È stato un colpo di fulmine, il giorno dopo ho iniziato a chattare io con lui".

Insomma, l’amore è partito e non si è più fermato. Come conferma anche il bellissimo videomessaggio mandato da Alessandro oggi. "Sono molto riservato, lo sai", ha detto nella clip il compagno di Carolina, "ma una cosa voglio dirtela: grazie per quello che hai fatto per me in questi anni, per la donna eccezionale che sei. Gli ultimi anni sono stati abbastanza difficili, ma siamo stati sempre uniti, ci siamo presi la mano e abbiamo affrontato le difficoltà della vita. Anche se a volte litighiamo provo un amore troppo grande per te, sarò sempre al tuo fianco. Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni, ti amo".

E in chiusura di intervista, c’è stato spazio anche per un po’ di commozione e una battuta esilarante. "Quando ci incavoliamo, il giorno dopo dimentichiamo tutto, il segreto è quello", detto la Marconi. E Caterina Balivo ha replicato: "Siete bellissimi". Mentre l’ospite ha pensato bene di precisare con un sorriso: "Ma siamo anche stron*i".

