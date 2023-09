Gf Vip, il racconto di Francesca De Andrè: "Ricoverata d'urgenza, ho un tumore" L'ex gieffina ha rivelato di star affrontando alcuni gravi problemi di salute: è in attesa della biopsia, per capire se si tratti di masse benigne o maligne.

Letizia Bonardi Web Content Editor Content Editor e aspirante giornalista, appassionata di arte e libri con un amore per la scrittura scoperto quasi per caso.

Fonte: IPA

Era assente dai social da diverso tempo, e i suoi follower iniziavano a chiedersi se le fosse successo qualcosa. E così è stato: Francesca De André, ex concorrente del Gf Vip e dell’Isola dei Famosi, è riapparsa su Instagram dopo un mese e mezzo di assenza, rivelando di star affrontando gravi problemi di salute. Lo ha fatto con un lungo post, nel quale ha raccontato tutto ciò che le è accaduto nelle ultime settimane, e parlando delle possibili conseguenze. Ecco cosa le è successo.

Francesca De André ricoverata d’urgenza, il suo racconto

La showgirl e nipote di Fabrizio De André ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di foto e video che la ritraggono in un letto di ospedale, accompagnati dal racconto di un ricovero d’urgenza all’ospedale di Pistoia, lontano da casa. "Eccomi tornata! Come al solito se sparisco qualcosa di imprevisto e che mi ha scombussolato un po’ la vita mi è successo…ed ecco appunto! Non stavo bene, sentivo che c’era qualcosa che non andava. Mi faccio prescrivere delle ricette dal mio medico e prenoto le analisi e visite del caso. Era venerdì", ha esordito nel suo lungo post Francesca De André, che ha poi rivelato di essere andata incontro ad una diagnosi inaspettata. "Andai all’appuntamento per l’ecografia e venne fuori che mi trovarono delle "masse" che da subito risultarono da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia". Il racconto prosegue: "Nel poliambulatorio dove feci la prima visita purtroppo non avevano strumenti aggiornati abbastanza da potermi fornire ulteriori informazioni o comunque dettagli, così il medico, un po’ di prassi in questi casi, mi prescrisse dei marcatori tumorali da fare immediatamente la mattina successiva e contattò un collega dell’ospedale di Pistoia (trovandomi in Toscana in quei giorni) fissandomi un appuntamento, ecografia di secondo livello, il lunedì successivo".

Dopo i primi esami, è apparso chiaro a Francesca De André che la situazione fosse più seria di quanto pensasse, ed è stata ricoverata d’urgenza: "Fatti gli esami del sangue e ritirarti i risultati mi recai il famoso lunedì nell’ospedale di Pistoia dove mi venne detto che ero da ricoverare immediatamente, trattare ad alto dosaggio con antibiotici endovena per abbassare la grave infiammazione/ascesso che mi si era creata con rischio di setticemia oltre ad altre che vi evito…E poi operare. Tutto d’urgenza". L’ex gieffina si è trovata quindi ad affrontare un ricovero improvviso, lontano dalla sua Milano: "Partiamo dal presupposto che ero all’ospedale San Jacopo di Pistoia, dove sono stati super professionali, ma mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio, Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica, valige in albergo…insomma, dovevo tornare a Milano per forza. Firmai per uscire contro ogni parere dei medici, presi la macchina, e andai a prendere Puka, lo stretto indispensabile , e partii per Milano. Un viaggio dei peggiori che ricordi: coda interminabile, durato 4 ore invece di due e mezza, con dei dolori che non augureresti al tuo peggior nemico. O forse sì…vabbè!". De André ha poi concluso il suo post con un messaggio di speranza: "Che dire, mi avevano detto di stare ferma a letto eh…ma appena sveglia dall’anestesia mi sono alzata in piedi e se devo dirla tutta volevo una sigaretta. Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigni o maligni? Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene".

Potrebbe interessarti anche