GF Vip Albania, concorrente arrestato: un inquilino finisce in ospedale e la produzione prende le distanze: "Inaccettabile" Nell'edizione albanese del GF, un concorrente viene arrestato per aver sferrato un pugno a un inquilino dopo l'eliminazione: cosa è successo e le novità

Ormai il Grande Fratello Vip è un format ben collaudato tanto che ne esistono diverse versioni in tutto il mondo, compresa l’Albania, dove è accaduto un fatto estremamente grave che ha portato all’arresto di un concorrente, il cantante Jozi, soprannome di Jozefin Marku. Quest’ultimo, infatti, dopo la sua eliminazione nel corso della semifinale del GF, ha colpito il cantante Gjesti con un violento pugno in faccia, mandandolo addirittura in ospedale per dei controlli. La polizia, dopo averlo arrestato, lo ha rilasciato questa mattina, ma vediamo cosa è successo ieri sera nel Grande Fratello Vip Albania.

Grande Fratello Vip Albania: concorrente arrestato per un atto di violenza

Durante la semifinale del GF Vip Albania, tenutasi ieri sera, sabato 12 aprile 2025, sul canale TeleChannel, il cantante e concorrente Jozefin Marku ha dato un pugno ben assestato a un altro inquilino della casa, il collega Gjesti, vedendolo pronto ad aprirgli la porta della casa, con la mano già sulla maniglia, dopo essere stato eliminato dallo show. Quest’ultimo è caduto subito a terra per la forza dell’attacco, facendo preoccupare sia i suoi compagni di gioco sia il conduttore Ledion Liço, ed è stato soccorso da un’ambulanza per poi essere trasportato in ospedale per accertamenti e cure. Nel frattempo, la diretta TV è stata interrotta per un breve lasso di tempo proprio a causa dell’accaduto – come riportato da Telegrafi, tra gli altri – e Marku è stato ammanettato dalla polizia e portato via su una volante. VoxNews Albania ha poi fatto sapere oggi, domenica 13 aprile, che il responsabile del gesto, le cui motivazioni sono tuttora poco chiare, è stato rilasciato dalle autorità questa mattina.

Il GF Vip Albania considera l’atto violento "inaccettabile"

Il conduttore del GF Vip non ha mancato di aggiornare il pubblico televisivo su quanto accaduto tramite una nota ufficiale. condivisa sul profilo ufficiale del reality show, in cui la produzione prende le distanze dal comportamento scorretto e violento del cantante, condannando il gesto in quanto "intollerabile" e chiedendo scusa a chi ha assistito alla scena.

"Top Channel ritiene che la violenza esercitata da Jozefin Marku contro Gjesti sia senza precedenti e intollerabile. Il Grande Fratello VIP condanna questo atto violento, inaccettabile e profondamente inquietante, avvenuto in un momento che avrebbe dovuto segnare la fine di un’esperienza e non l’inizio di una reazione del genere. Si tratta di un comportamento che non rappresenta né i valori di Top Channel né quelli del Grande Fratello VIP Albania. Nel frattempo la polizia ha scortato via Jozef Marku. Vogliamo sottolineare al pubblico che questo incidente non è stato in alcun modo organizzato o pianificato e che la produzione non ha avuto alcun motivo o segnale che potesse far pensare che una cosa del genere potesse accadere. La realtà di una diretta riserva spesso delle sorprese, ma questo non giustifica in alcun modo la violenza. Ci scusiamo pubblicamente con il nostro pubblico, i nostri partner e le istituzioni che si aspettano da noi responsabilità ed esempi. Top Channel sta adottando misure immediate in stretta collaborazione con i nostri consulenti legali", si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore.

