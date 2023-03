Gf Vip 7: Giaele in finale, Antonella a casa (per colpa della mamma) De Donà è la terza finalista del reality, mentre per Fiordelisi è arrivata una eliminazione sorprendente al televoto causata (forse) da un post di sua madre

Dopo quasi sei mesi trascorsi on air, il Grande Fratello Vip 7 riesce ancora a stupire. Mentre manca sempre meno alla finale del prossimo 3 aprile, la 43esima e terzultima puntata stagionale, trasmessa lunedì 20 marzo, ha regalato emozioni forti, colpi di scena e diversi verdetti, alcuni dei quali inattesi e forse decisivi nell’economia del gioco.

Gf Vip 7: finalista, eliminati e nominati

Partiamo dicendo che durante la serata c’è stata la proclamazione di Giaele De Donà come terza finalista (dopo Oriana e Micol). La 25enne di Conegliano Veneto ha vinto il televoto dal quale è scaturita anche la sorprendente eliminazione di Antonella Fiordelisi, colei che a lungo è stata la concorrente simbolo della settima edizione del reality di Canale 5.

Il menù della puntata, inoltre, ha offerto un focus sulla squalifica di Daniele Dal Moro, espulso per direttissima venerdì scorso; il vippone non era in studio e ha declinato la proposta di apparire con un video messaggio registrato, come invece aveva fatto Edoardo Donnamaria dopo il cartellino rosso ricevuto dal Grande Fratello. C’è stato spazio anche per un bel chiarimento tra Onestini e Nikita, poi per il commovente incontro tra Giaele De Donà e mamma Tatiana, e infine per il potente racconto di Alberto De Pisis della sua giovinezza difficile tra problemi a scuola e il rapporto tormentato con suo padre.

Come di consueto, la diretta del 20 marzo del GF Vip è terminata con le nomination. Al televoto sono finiti tutti i vipponi rimasti in gioco (fatta eccezione, naturalmente, per le tre già in finale): Andrea, Milena, Alberto, Nikita, Luca e Tavassi. Chi riceverà più voti sarà il quarto finalista, svelato nella puntata di lunedì 27 marzo (la semifinale), mentre quello che ne avrà meno sarà eliminato definitivamente dal programma.

Ma ora entriamo nel vivo con la nostra personalissima classifica dei Top e dei Flop della serata: ecco chi ha brillato, o steccato, nella puntata appena terminata del Grande Fratello Vip 7.

Top

Il primo Top di serata va senz’altro a Giaele: la modella veneta zitta zitta è diventata finalista trionfando in una tosta sfida al televoto, con buona pace dell’opinionista Sonia che poche settimane fa l’aveva definita una concorrente anonima destinata uscire senza lasciare il segno. La sua puntata da favola è stata poi coronata dalla visita di mamma Tatiana, a cui Giaele ha teneramente dedicato la finale appena conquistata.

Top anche per il bel momento di Alberto De Pisis che in Mystery Room ha ripercorso la sua vita, dichiarando amore al padre e svelando con parole commosse di non essere stato un buon figlio, proponendosi però di recuperare il rapporto col genitore una volta uscito dalla Casa.

Top meritatissimo anche per Nikita e Luca, protagonisti di un confronto finalmente civile e costruttivo. Signorini ha dedicato un blocco al loro riavvicinamento, giunto quasi inaspettato dopo mesi in cui lui sembrava avercela a morte con lei. Magari siamo fuori tempo massimo per vederli protagonisti di un amore travolgente (anche perché nel cuore di Onestini c’è sempre Ivana), ma ora almeno esistono i margini per veder nascere una amicizia bella e sincera.

Flop

Primo flop per Antonella Fiordelisi, che dopo essersi definita in settimana "la vera protagonista di questa edizione" si è ritrovata eliminata a furor di popolo, surclassata nelle percentuali perfino da una concorrente "secondaria" come Milena Miconi. Pur di non mettere in discussione la sua autostima, la salernitana ha fornito una spiegazione forse un po’ troppo autoassolutoria, dicendosi certa di aver pagato a caro prezzo la mossa di sua madre, che pochi giorni fa su Instagram ha chiesto ai suoi fan di farla uscire per il suo bene. Certamente quel post avrà influito; sotto sotto però è forte l’impressione che molti telespettatori fossero semplicemente stufi dei teatrini che hanno visto Antonella al centro della scena per tanto, troppo tempo.

Infine, ancora Flop per Signorini, che ultimamente ne azzecca davvero poche. Stavolta il conduttore per motivare l’espulsione di Daniele ha velatamente puntato il dito contro Oriana, "colpevole" di aver protestato e gridato quando il gieffino (con cui intrattiene una love story) le ha messo le mani al collo durante uno scherzo finito fuori controllo. Una spiegazione surreale, perché colpevolizza colei che è stata la vittima di un brutto gesto, e che ha causato alla venezuelana ulteriori sensi di colpa che non merita affatto.

