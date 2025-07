Nunzia De Girolamo, ‘doppietta’ su Rai 1: la (strana) scelta oltre Ciao Maschio Continuano le indiscrezioni su ciò che vedremo nella prossima stagione televisiva della rete ammiraglia: grandi novità anche per la conduttrice campana.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

I Palinsesti Rai per la prossima stagione televisiva saranno indubbiamente ricchi di sorprese e grandi novità. Alcune di queste riguarderanno anche la conduttrice Nunzia De Girolamo che, dopo aver lasciato la conduzione di Estate in Diretta, tornerà con l’amato programma Ciao Maschio a partire da settembre (anche se con un piccolo cambiamento). Ma ancora non è tutto, perché l’appuntamento con Nunzia raddoppierà, e la conduttrice sbarcherà su Rai1 anche con un nuovo programma: scopriamo di più.

Nunzia De Girolamo, Ciao Maschio cambia orario (e arriva un nuovo programma)

Ebbene sì, alcune delle novità in merito ai palinsesti Rai della prossima stagione televisiva riguarderanno la conduttrice Nunzia De Girolamo. Prima di tutto, Nunzia tornerà alle redini dell’amatissima trasmissione Ciao Maschio a partire da settembre, cambiando però fascia oraria. Il programma, infatti, non andrà più in onda su Rai1 nella seconda serata del sabato, ma verrà spostato al sabato pomeriggio, sempre sul primo canale della rete ammiraglia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In aggiunta a questo, Davide Maggio ha rivelato che alla conduttrice verrà affidato anche un secondo programma: una nuova trasmissione con interviste one-to-one che andrà invece in onda su Rai1 nella seconda serata del sabato, interessando dunque la fascia oraria dapprima occupata proprio da Ciao Maschio. Quello che si prospetta è dunque un format a cui la conduttrice ci ha già abituati negli anni che, tuttavia, questa volta dovrebbe aprire le porte anche alle donne, con interviste sempre immersive, coinvolgenti e interessanti.

De Girolamo ‘raddoppia’: la strana scelta su Ciao Maschio

Al momento possiamo dunque affermare che Nunzia De Girolamo continuerà a fare compagnia agli italiani nella consueta fascia oraria della seconda serata, anche se con un programma diverso. Per ciò che riguarda invece Ciao Maschio, negli ultimi mesi erano state fatte diverse ipotesi sul suo spostamento all’interno del palinsesto Rai. Inizialmente sembrava infatti che il format potesse sbarcare alla domenica pomeriggio dopo Domenica In. Alla fine, però, con la riconferma di Francesca Fialdini con Da Noi… a Ruota Libera proprio in quella stessa fascia oraria, Ciao Maschio è dunque slittato al sabato pomeriggio, una fascia ritenuta da alcuni un po’ meno pregiata ma comunque di grande importanza.

C’è da dire anche che, attorno a questo cambiamento, continua a regnare un po’ di perplessità. In molti si chiedono infatti perché la Rai abbia deciso di stravolgere Ciao Maschio, un format che nella seconda serata del sabato sera funzionava benissimo, spostandolo al sabato pomeriggio per lasciare posto a un format molto simile ma al momento sconosciuto al pubblico. Tutto ciò fa pensare che i vertici della rete abbiano molta fiducia nella nuova trasmissione di Nunzia De Girolamo e questo non fa dunque che aumentare la curiosità dei telespettatori. E se questo nuovo programma avrà davvero lo stesso successo di Ciao Maschio, la Rai non potrà che darsi una bella pacca sulla spalla.

Potrebbe interessarti anche