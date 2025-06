Rai, Francesca Fialdini la spunta su Nunzia De Girolamo nella guerra della domenica: cosa è successo All'ultimo secondo, Da Noi a ruota libera viene riconfermato alla domenica, mentre Ciao Maschio finisce in una fascia oraria ad alto rischio: il retroscena

Svelati ormai ufficialmente i palinsesti Rai 2025/2026 (almeno fino a gennaio), come ogni anno si fa la conta di vincitori e vinti, si guarda al borsino di chi sale e chi scende nella stima della dirigenza e si registrano le prime cocenti sconfitte.

Diversi i nomi importanti rimasti fuori dalla programmazione invernale della tv pubblica: da Alessia Marcuzzi ad Alessandro Cattelan, passando per Paola Perego e Luisella Costamagna. Ma anche tra chi un posticino nei nuovi palinsesti lo ha trovato, non mancano i delusi.

Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini in guerra: il retroscena

Pare sia questo il caso di Nunzia De Girolamo. Secondo Dagospia, la ex parlamentare che ormai da tempo ha scelto la tv, con il suo Ciao Maschio, quest’anno, sarebbe dovuta approdare in una fascia oraria ambitissima e molto seguita dal pubblico di Rai Uno: quella della domenica pomeriggio.

La ex ministra si aspettava di poter scalzare dalla sua posizione, ben presidiata da anni, Francesca Fialdini, con il suo Da noi a ruota libera, in onda subito dopo l’inossidabile Domenica In. A quanto riporta Dagospia su quella fascia domenicale si sarebbe scatenata "una guerra fino all’ultimo respiro consumata ai piani alti di viale Mazzini" proprio tra Nunzia De Girolamo e Francesca Fialdini, che si sarebbero battute come leonesse l’una contro l’altra.

Pare che, inizialmente, la dirigenza Rai avesse deciso di abolire l’apprezzato programma di Francesca Fialdini che in quella fascia si è guadagnata un numeroso e affezionato pubblico, per lasciare quello stesso spazio alle nuove interviste di Nunzia De Girolamo e del suo Ciao Maschio. Un nodo che, secondo Dagospia, si è sciolto solo a poche ore dalla presentazione ufficiale dei palinsesti, in favore della conduttrice toscana.

Ciao Maschio è stato spostato, con una decisione, pare, presa last minute, nella fascia ad alto rischio del sabato pomeriggio di Rai 1 che, nelle ultime stagioni, in termini di audience, ha fatto morti e feriti.

Dagospia aggiunge velenosamente che "a poco sono servite le simpatie bipartisan dell’ex ministra campana" che è stata parlamentare del centro destra ma è sposata con un parlamentare di centro sinistra. Mentre, per Francesca Fialdini si sarebbero pronunciate addirittura le alte sfere vaticane.

Quel che è certo, al di là delle ipotesi complottiste, è che Da noi a ruota libera ha conquistato ormai un pubblico che lo segue fedelmente ogni domenica, e di certo quella fascia oraria risulta interessante anche per il lavoro che è stato fatto negli ultimi anni. Ben diverso il discorso sul sabato pomeriggio di Rai 1 che, per Nunzia De Girolamo si rivelerà una grande sfida. Ciao Maschio è riuscita a fare ascolti anche in terza serata, che sia proprio il programma giusto per ridare linfa a quella fascia?

