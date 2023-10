Flop Pomeriggio 5, Mediaset “sposta” Myrta Merlino: ipotesi Panicucci o Branchetti al suo posto L’esperienza della nuova conduttrice ed erede di Barbara D’Urso potrebbe essere già arrivata al capolinea: secondo il settimanale Oggi si valutano alternative

Il "nuovo" Pomeriggio Cinque non ingrana e Mediaset sembra intenzionata a correre ai ripari. La nuova era del pomeriggio di Canale 5 targata Myrta Merlino sta faticando in termini di ascolti e rischia di rivelarsi un flop. Con l’addio a Barbara D’Urso – padrona di casa del programma per 15 anni – il Biscione ha puntato forte sull’ex conduttrice de L’aria che tira su La7, ma i risultati non stanno arrivando e la scommessa al momento non è stata ripagata. Dopo un avvio convincente, infatti, è arrivata la concorrenza "ingombrante" de La vita in diretta e di Alberto Matano, e Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino hanno iniziato ad affondare sotto i colpi di Rai 1. Ecco perché, secondo il settimanale Oggi, in casa Mediaset si starebbe già pensando all’ipotesi sostituzione: si valutano i nomi di Federica Panicucci e Simona Branchetti, con Myrta Merlino che verrebbe "spostata" su Rete 4. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino a rischio

Nello studio di Pomeriggio Cinque si inizia ormai a respirare un’atmosfera pesante, con il talk show di Canale 5 che non riesce più a ingranare e nel pomeriggio della tv viene travolto dalla concorrenza di Rai 1. Dopo una settimana d’esordio incoraggiante (21,37% di share la puntata di debutto) sotto la guida della nuova padrona di casa Myrta Merlino, infatti, il programma ha iniziato a pagare dazio con l’inizio della nuova stagione de La vita in diretta. Alberto Matano ha preso il largo nella sfida del pomeriggio dei talk, staccando Pomeriggio Cinque anche di 7 punti di share. Come se non bastasse, il regista Ermanno Corbella è stato sollevato dall’incarico dopo appena una puntata, e si parla anche di litigi di Myrta Merlino (dal carattere sempre fumantino dietro le quinte) con due autori.

Una situazione di difficoltà che ha destato la preoccupazione in casa Mediaset. In tanti hanno subito parlato di sostituzione al timone del programma, costringendo il Biscione a rispondere per placare i rumor. A inizio mese Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha confermato la fiducia a Myrta Merlino, ringraziandola per aver dato al programma "un’impronta più giornalistica" e risultati soddisfacenti. Poi è sceso in campo anche Lucio Presta, agente della conduttrice, che ha replicato seccatamente alle voci ("Pomeriggio Cinque non cambierà conduzione"), oltre alla stessa Myrta Merlino, che si è detta non interessata agli ascolti: "Nessuno mi ha mai parlato di numeri. L’unica richiesta che mi è stata fatta è quella di fare un programma che piaccia a me, al pubblico e alla rete".

Le ipotesi Panicucci e Branchetti

Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, tuttavia, a Cologno Monzese si starebbe effettivamente pensando a una possibile sostituzione e a un cambio di conduzione a Pomeriggio Cinque. Oltre al nome di Simona Brachetti, già circolato nelle ultime settimane, si starebbe valutando anche la pista Federica Panicucci, volto già noto e amato di Canale 5. Myrta Merlino verrebbe così dirottata su Rete 4, dove tornerebbe a occuparsi di un programma politico.

Potrebbe interessarti anche