Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino a rischio? L'affondo dell'agente Lucio Presta Dopo i rumors lanciati da Dagospia riguardo alla possibile cancellazione del programma della conduttrice, l’agente è intervenuto per spazzare via ogni dubbio.

Dall’inizio del programma Pomeriggio Cinque, con la nuova conduzione di Myrta Merlino, ne sono state dette di cotte e di crude. C’è chi ogni giorno parla di possibili cambiamenti in corso d’opera e chi, addirittura, di una possibile sostituzione della neo conduttrice. In particolare, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web le indiscrezioni di Dagospia in merito a una possibile chiusura anticipata del programma, incapace di gestire la competizione con altri programmi. Ma a seguito di questi rumors è intervenuto Lucio Presta, agente di Myrta Merlino, deciso a spazzare via i dubbi riguardo al futuro della conduttrice a Canale 5. Ecco cosa ha detto.

Chiusura anticipata di Pomeriggio Cinque? I rumors

L’indiscrezione di Dagospia ha generato subito molto scalpore, in quanto secondo i rumors il programma Pomeriggio Cinque rischierebbe una chiusura anticipata o comunque grandi cambiamenti interni. Addirittura, Mediaset starebbe cercando un modo per togliere dalla conduzione Myrta Merlino, con difficoltà però legate ad alcuni contratti già firmati con gli sponsor.

Si sa, in questi giorni i numeri parlano chiaro: Pomeriggio Cinque, in termini di share, non è in grado di sostenere l’audience del suo diretto competitor, ovvero La vita in diretta di Alberto Matano. Il programma, nonostante la grande rivoluzione fatta al suo interno, ancora non riesce a spiccare il volo e a raggiungere i livelli di pubblico della Rai nella stessa fascia oraria. Ecco perché, l’ipotesi di Dagospia non è apparsa poi così impossibile.

L’agente Lucio Presta interviene: "Pomeriggio Cinque non cambierà conduzione"

A frenare l’ipotesi di Dagospia e a mettere in chiaro la situazione è intervenuto Lucio Presta, agente di Myrta Merlino. "Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione, che resterà a Myrta Merlino – ha scritto Presta in un "cinguettio" su X – Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi".

Le parole di Lucio Presta non lasciano quindi alcun dubbio: al momento le sorti di Myrta Merlino nel programma di Canale 5 non sarebbero affatto a rischio. Nonostante i malcontenti di Mediaset per i risultati del programma pomeridiano, non ci sarebbe in ballo alcuna ipotesi in merito a un cambio di conduzione.

I vertici cercheranno di puntare sicuramente su altro per alzare gli ascolti e superare (o quanto meno avvicinarsi) a quelli de La Vita in diretta che, al contrario, si conferma come uno dei programmi di maggiore successo. Quali saranno quindi le prossime mosse di Mediaset? Non rimane che attendere ulteriori aggiornamenti.

