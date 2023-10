Altro che chiusura, Mediaset blinda Myrta Merlino e promuove Pomeriggio Cinque Il comunicato del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri elogia i risultati del talk show e la conduttrice, che ha portato “una forte impronta giornalistica”

Nessuna chiusura: Pomeriggio Cinque continua a crescere. Dopo poco più di due settimane il talk show del pomeriggio di Canale 5 era stato preso di mira dalle critiche e gli ascolti in calo sembravano destinati a condannare la nuova padrona di casa Myrta Merlino, passata al timone del programma ereditando lo storico ruolo di Barbara D’Urso. Dopo le parole dell’agente della nuova conduttrice, Lucio Presta – che aveva allontanato le voci di chiusura – ci ha pensato direttamente Mediaset a spazzare via ogni dubbio. Il comunicato stampa diffuso questa mattina dal direttore di Canale 5 non lascia infatti spazio a interpretazioni: Mediaset al momento è soddisfatta dei risultati raggiunti da Pomeriggio Cinque e Myrta Merlino rimarrà saldamente alla guida del talk show. Scopriamo tutti i dettagli.

Myrta Merlino funziona e Pomeriggio Cinque continua: il comunicato Mediaset

L’incoraggiante inizio di stagione di Myrta Merlino al timone di Pomeriggio Cinque sembrava poter allontanare l’ombra di Barbara D’Urso (che i più nostalgici già richiamavano a gran voce) e poter dare nuova linfa al programma. Con l’arrivo della concorrenza, però, le cose non sono sempre andate per il verso giusto: Alberto Matano e La vita in diretta (iniziato una settimana dopo Pomeriggio Cinque) hanno iniziato a macinare i soliti ascolti e il talk show di Myrta Merlino ha iniziato ad arrancare, pagando quasi sempre almeno 5 punti di share di differenza. Il netto calo aveva fatto nascere rumor riguardo addirittura una possibile cancellazione – alimentati soprattutto dal sito Dagospia – o l’ipotesi di una sostituzione alla conduzione, con Il Foglio a fare il nome di Simona Branchetti.

Dopo le dure parole dell’agente di Myrta Merlino, Lucio Presta, il quale nella giornata di ieri ha spento le voci proprio di Dagospia sulla possibile chiusura dello show ("Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione, che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi"), è arrivata la smentita ufficiale anche da parte di Mediaset.

Il comunicato stampa del Biscione diffuso in mattinata ha infatti riportato il commento di Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, soddisfatto dei risultati del primo mese di Pomeriggio Cinque nel segno di Myrta Merlino: "Ottimo bilancio per il primo mese mese del nuovo Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino. Dal debutto di lunedì 4 settembre a oggi è stato seguito da una media di 1.314.000 telespettatori che sfiora il 17% di share, e che sale al 19% sul target commerciale (15-64 anni), il più interessante per gli investitori pubblicitari. Ancora meglio tra i giovani 15-34enni, dove il programma cresce fino a oltre il 24% di share".

Potrebbe interessarti anche