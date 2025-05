Fiorello, show a La Pennicanza: Gerry Scotti sfotte Report e Maria De Filippi 'controlla' gli autori di Amici Nella puntata di oggi, il conduttore Mediaset ha finto un intervento (spiritoso) per prendersi gioco del suo stesso quiz. Poi la chiamata alla collega di Amici. Ecco i dettagli.

Solito marasma organizzato, nel primo pomeriggio de La Pennicanza. Anche oggi, martedì 27 maggio 2025, il nuovo show radio di Fiorello ha regalato emozioni (e stoccate) a non finire. È stata chiamata in causa la premier Meloni, così come l’ad Rai Giampaolo (con bordata non da poco) e poi è arrivato l’intervento irriverente di Gerry Scotti. Ma non sono mancate le imitazioni, da Cannavacciuolo a Sinner. Passando poi per la telefonata a sorpresa a Maria De Filippi. Che Fiorello ha ‘colto’ in un momento molto particolare. Ecco di seguito tutti i dettagli.

La Pennicanza, la stoccata auto-ironica di Gerry Scotti

Nell’ennesima puntata scoppiettante de La Pennicanza, oggi pomeriggio, Fiorello e Biggio si sono scatenati con imitazioni e battute al limite. E soprattutto l’amico di Amadeus non ha risparmiato davvero nessuno. "Sai che io e la Meloni siamo pappa e ciccia", ha esordito Fiorello, "aspetta guardiamo se mi ha chiamato, mi potrebbe chiamare pure Giampaolo Rossi (ad Rai, ndr)". E già il mood dell’episodio si era capito.

A seguire, poi, Fiorello si è sperticato nella ormai classica imitazione di Macron (stavolta fintamente contattato all’Eliseo), per poi deliziare gli ascoltatori con un messaggio vocale di Gerry Scotti. Il collega di Fiore, con grade verve ironica, è intervenuto così: "Devo fare una segnalazione sul programma Report, non si capisce mai quant’è il montepremi, ho aspettato tutta la puntata ma non si capisce mai quand’è il finale…nessun aiuto da casa…nessuna risposta multipla…non si può mandare in onda un quiz così".

La battuta di Fiorello sul Papa e l’affondo all’ad Rai

C’è stato poi spazio per una battuta leggera sul nuovo Papa, che è appena stato raggiunto dai vincitori dello scudetto, i giocatori del Napoli. "La maglia è stata firmata da tutti i giocatori", ha raccontato Fiorello". Che poi si è lanciato con una gag memorabile: "Sempre dal Vaticano, nasce la piattaforma del cinema cattolico…si chiama Papazon Prime…tra l’altro mettono film particolari…gente che muore…però quando la gente muore poi risorge dopo tre giorni".

E non è mancata una seconda stoccata (velata) all’amministratore delegato Rai: "Giampaolo Rossi mi ha chiamato di persona e ha detto abbiamo bisogno di monetizzare…’tu costi, Biggio costa, anche se non avete idee’…".

La chiamata inattesa a Maria De Filippi

Infine, per chiudere in bellezza, oggi Fiorello ha deciso di disturbare al telefono la regina di Canale 5, Maria De Filippi. Che ha subito risposto, rivelando un particolare molto interessante, soprattutto per i fan di Amici. "Cosa sto facendo ora? Adesso sono gli studi Elio di via Tiburtina", ha detto la De Filippi, "a vedere quello che stanno facendo gli autori di Amici, a vedere i casting". Insomma, la corsa alla nuova stagione del talent Mediaset è già iniziata. E Fiorello ha finalmente ripreso a intrattenere come una volta. Inutile dire che ce n’era bisogno.

