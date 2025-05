Fiorello a La Pennicanza: stoccata a Milly Carlucci (e Ballando). E punge la Rai sulla pubblicità Nell'ennesima puntata esilarante, oggi pomeriggio, lo showman ha chiamato in causa la conduttrice del dance show. Poi l'attacco ai vertici della rete. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Anche oggi a La Pennicanza, nel primo pomeriggio, Fiorello ha regalato il solito show irresistibile. Con imitazioni, stoccate e imprevisti esilaranti legati al match di Jannik Sinner. Come al solito, il conduttore non si è risparmiato qualche frecciata ai vertici Rai, chiamando in causa stavolta il direttore generale Roberto Sergio (ieri era toccato all’ad Giampaolo Rossi). Non sono poi mancati commenti ironici sulla ‘longevità’ televisiva di Ballando di Milly Calrucci. E l’ormai classica chiamata di Gerry Scotti, in pratica terzo co-conduttore silenzioso de La Pennicanza. Ecco di seguito tutti i particolari.

Fiorello, la chiamata con Gerry Scotti e la stoccata ai vertici

In apertura della puntata di oggi, a La Pennicanza, ecco l’intervento di Gerry Scotti. Che ha deciso di lasciare un messaggio vocale di presunte lamentele a Fiorello. "Ciao coso", ha esordito, "sono Gerry, stavo guardando l’ottavo episodio della terza stagione di Doc, dove Damiano deve fare i conti con il ricovero di una modella…io volevo sapere, ma poi li riallacciano i rapporti Damiano e Samuele? Perché io non ci dormo la notte…con stima reciproca, Gerry".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, indirettamente, è arrivata la prima frecciata a una fiction Rai di enorme successo. Tra l’altro lanciata dal competitor Mediaset Gerry Scotti. Ma l’uragano Fiorello non si è certo fermato qui. "Domani si chiude la settimana", ha proseguito lo showman con fare ironico, "abbiamo chiesto ai vertici Rai se saremmo potuti rimanere ancora una settimana, ma c’è riunione domani, fanno il cda per capire se è il caso oppure no di tenerci un’altra settimana…però i vertici Rai ce l’hanno col fatto che noi non abbiamo voluto la pubblicità dentro il programma".

La frecciata a Roberto Sergio e lo ‘sgambetto’ di Fiorello a Milly Carlucci

E ancora, Fiorello si è poi rivolto direttamente al direttore generale Rai. Dato che nei giorni passati aveva esaurito le stoccate da rifilare a Giampaolo Rossi, invece ad dell’azienda. "È arrivato Roberto Sergio, direttore generale Rai", ha scherzato Fiore, "abbiamo promosso come promesso i Summer Hits…tra l’altro festeggiano i 20 anni di Ballando con le stelle…lo fanno ancora? E allora altri 20 anni!…non vorrei che poi Milly Carlucci mi si presenta qui…".

Per concludere, lo showman della Pennicanza ha finto di leggere una notizia dell’ultim’ora, rivolgendosi ancora una volta a Sergio: "Senti questo…‘Bezos sente Fiorello alla Radio e gli propone di condurre gli Amazon Summer Hits’. Sarebbe bellissimo, perché gli ospiti arrivano nei pacchi". Sono seguite risate generali, come sempre. Ma non è dato sapere cosa avranno pensato i datori di lavoro dell’inarrestabile Rosario Fiorello.

Potrebbe interessarti anche