Fiorello ‘scatenato’ a La Pennicanza: stoccata a Maria De Filippi. Poi la gag (hot) su Elodie e Iannone Nella puntata di oggi, martedì 3 giugno, lo showman ha rifilato le solite frecciate ai vertici di Viale Mazzini. Poi la chiamata a Gabbani e la gag sulla cantante ex Amici.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Nella puntata di oggi de La Pennicanza, nuovo show di Radio 2 guidato da Fiorello, il mattatore e conduttore ha rifilato la solita dose di ‘bordate’ ai vertici Rai (e al Governo). Tra battute sulle pubblicità e gag memorabili su alcuni jingle dal gusto rivedibile. Poi è arrivata un’imitazione (ironica e bonaria) della collega Mari De Filippi, con tanto di mix esilarante dei suoi programmi, da Uomini e Donne ad Amici. E Fiorello non si è fatto mancare una chiamata in diretta al cantante Francesco Gabbani. Così come una battuta a sfondo hot per Elodie. Ecco di seguito tutti i particolari.

Fiorello show a La Pennicanza, la stoccata (ironica) a Meloni e Maria De Filippi

"I vertici Rai ogni tanto si attaccano a delle cose", ha esordito oggi uno scatenatissimo Fiorello, "tipo che io non dico mai Radio 2". Poi la puntata de La Pennicanza ha preso il via, nel solito marasma di imitazioni, stilettate e chiamate in diretta improvvisate. "Noi siamo meloniani, siamo stati anche di sinistra, per 3 quattro giorni, adesso siamo tornati alla destra", ha poi proseguito lo showman, impelagandosi in un critica (neanche troppo velata) alla scelta di Meloni di non votare al prossimo referendum.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Non è perché la Meloni non vuole che si raggiunga il quorum", ha spiegato Fiorello. "Crosetto mi ha fatto avere l’agenda della Meloni…prima pagina ‘andare a votare ma non ritirare la scheda’…poi c’è ‘andare a fare le analisi ma no ritirare il referto’…poi c’è ‘chiamare Elon Musk perché mi si è impallato il computer’…senti qui ‘andare al cinema ma non vedere il film’…’andare in stazione ma non prendere il treno’…Giorgia ha un serio problema psicologico, non è questione di quorum".

Chiuso il capitolo politico, Fiorello si è poi lanciato in un’azzeccatissma imitazione di Maria De Filippi. E ha interagito con la sua spalla, Biggio, trattandolo come un possibile tornista di Uomini e Donne. Solo che a ruota, lo showman ha iniziato a confondere il profgramma di dating con C’è Posta per Te, e poi ancora con Amici e Temptation Island. Condendo il tutto con suoni chiaramente erotici, ogni qualvolta partiva il presunto filmato di Biggio in esterna con una corteggiatrice.

La stilettata di Fiorello ai vertici Rai

"I tasti dolenti sono sempre questi vertici Rai", ha poi proseguito Fiorello a La Pennicanza. "Volevano metterci la pubblicità (nel programma, ndr)…allora hanno detto ‘almeno fate la pubblicità live’, loro ci mandano i testi e uniscono due marchi da fare insieme dal vivo. Per risparmiare lo speaker, la sala doppiaggio…".

Si è poi assistito a una gag del presentatore sulla nuovissima pubblicità di Dolce e Gabbana, che lo ha spinto a cercare il rubrica il numero dello stilista Stefano Gabbana. Salvo poi chiamare (probabilmente apposta) un ignaro Francesco Gabbani, in quel momento pronto a salire sul palco di X Factor per la prima registrazione della prossima stagione.

La battuta (hot) di Fiorello su Elodie e Iannone

Ma il vero apice della puntata è arrivato sul finale. Quando Fiorello ha tirato fuori dal cilindro un riferimento alla cantante Elodie. "Elodie mi ha detto ‘Quando faccio l’ammore con Iannone mettiamo un pezzo tuo", ha scherzato Fiorello. E il sipario de La Pennicanza si è chiuso sull’ennesima ‘stoccatina’ alla Rai: "Amici della Rai, mi raccomando mettetevi la amano sul cuore e sul portafoglio…se volete queste cose nella prossima edizione…ma non per me, per Biggio".

Potrebbe interessarti anche