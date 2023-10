Fedez ancora in ospedale: Valentina Ferragni annulla tutti gli impegni L'influencer avrebbe dovuto partire per Parigi, ma ha deciso di rimanere a Milano per stare vicino alla sorella e alla famgilia.

Continuano a preoccupare le conduzioni di salute di Fedez: il rapper è ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano da ormai alcuni giorni, a causa di un’emorragia interna per la quale ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Fortunatamente, per il momento la sia situazione sembra poter essere mantenuta sotto controllo, e i medici parlano di un leggero miglioramento. Oltre all’affetto dei suoi milioni di fan, il cantate può contare anche sulla costante presenza della sua famiglia: oltre alla moglie Chiara Ferragni e ai genitori, ora anche la cognata Valentina Ferragni è accorsa per rimanere al suo fianco.

Valentina Ferragni, la vicinanza a Fedez

L’influencer, sorella minore di Chiara Ferragni, ha raccontato tramite le sue storie su Instagram, di aver annullato tutti i propri impegni dei prossimi giorni, in modo da poter essere sempre a Milano e rimanere così al fianco di Fedez e di tutta la loro famiglia. "Ieri sera sarei dovuta tornare a Parigi per gli ultimi show della Paris Fashion Week, ma ho deciso di rimanere a Milano con la mia famiglia", ha scritto Valentina Ferragni sui social. Il pensiero dei suoi follower è dunque andato immediatamente a Fedez, che si trova ancora ricoverato al Fatebenefratelli. Ovviamente, l’influencer non ha parlato direttamente del cognato, né ha mostrato foto o video dall’ospedale. Nelle sue storie è però apparsa la nipotina Vittoria, la secondogenita della sorella e Fedez: Ferragni ha dunque annullato i suoi impegni di lavoro anche per rimanere al fianco dei bambini – Vittoria e il fratello maggiore Leone – e prendersi cura di loro in un momento così delicato, nel quale i loro genitori sono costretti a rimanere lontani da casa.

Le condizioni di salute di Fedez

Nel frattempo, Fedez continua a rimanere ricoverato all’ospedale di Milano: nonostante abbiano osservato un miglioramento, i medici hanno infatti consigliato di restare sotto controllo ancora per alcuni giorni, per assicurarsi che la situazione non peggiori nuovamente. Il rapper è stato ricoverato a causa di un’emorragia interna, causata da due ulcere che hanno provocato due diversi sanguinamenti. Ciò ha quindi richiesto un intervento chirurgico. "Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana", riportava Ansa nel pomeriggio di ieri, 3 ottobre. Nella stessa giornata, il padre di Fedez, Franco Lucia, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni: "Sta un po’ meglio. Dobbiamo essere forti per lui". Intanto, lo stesso Fedez e Chiara Ferragni stanno mantenendo un rigoroso silenzio stampa.

