Chiara Ferragni, la sua estate è un 'girasole' tra orti e lavanda: il bikini che toglie il fiato In vacanza sul Lago D'Orta, l'influencer detta lezioni di moda mare 2025 con un due pezzi 'raggiante'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Mentre in questi giorni non si fa altro che parlare delle nuove dichiarazioni di Fedez sulla separazione da Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale si sta godendo alcuni giorni di relax in compagnia di parenti e amici. Il rapper, nella sua 24 ore con il creator Gabriele Vagnato, ha ripercorso la difficile rottura con l’ex moglie e, ovviamente, il drammatico momento in cui hanno dovuto dire ai figli Leone e Vittoria che papà e mamma stavano divorziando. Nel frattempo Chiara Ferragni sta trascorrendo le prime vacanze estive tra la Spagna, la Toscana e il lago D’Orta, mostrando come sempre outfit mozzafiato, inclusi bikini all’ultima moda.

Il bikini pieno di girasoli di Chiara Ferragni è un inno all’estate

In posa sulle sponde del lago D’Orta, nel lussuoso resort La Darbia, Chiara Ferragni non perde occasione per dare lezioni di moda. Tra cespugli di lavanda, orti botanici e suggestive cornici country chic, l’influencer da oltre 28 milioni di follower, ha postato su Instagram alcuni scatti che la ritraggono nei momenti di relax che sta passando con amici e figli: "Bringing the kids all around this summer (Portando i bambini in giro quest’estate", ha scritto a margine delle foto che la ritraggono sorridente e raggiante in vacanza.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Impossibile non notate l’originalissimo bikini che Chiara indossa nella prima foto della carrellata. Un costume due pezzi con fantasia di girasoli, regalatole dal brand Heavy Manners. Reggiseno a triangolo, slip sgambati e gli iconici fiori gialli che rubano la scena: una fantasia perfetta da sfoggiare nelle rigogliose campagne lagunari piemontesi in questa caldissima estate.

Ma questo non è certo l’unico beachwear che l’influencer ha indossato: a Forte dei Marmi ha sfoggiato un bikini verde bosco con dettagli gioiello, mentre a Marbella uno color senape, uno panna e uno carta da zucchero. Infine, poche settimane fa sul lago di Como, un altro due pezzi bicolor, nero e bianco in sovrapposizione. Cosa altro sfoggerà Ferragni tra luglio e agosto?

Potrebbe interessarti anche