Niente dimissioni per il cantante. Fedez resta ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, reparto solventi. La situazione che sembrava apparentemente rientrata nella norma, ha avuto un veloce peggioramento che ha spaventato molto le persone vicine al rapper. Lui stesso aveva detto inizialmente di stare "Molto meglio". Ma a quanto pare le cose non stavano così.

L’intervento

L’artista è stato costretto ad un nuovo intervento a causa dell’ennesimo sanguinamento dalle ulcere provocate dal primo intervento di rimozione del tumore al pancreas. I tempi di dimissioni si allungano nuovamente e preoccupa la situazione clinica complessiva del marito della Ferragni. Secondo quanto diffuso da Il Corriere della Sera, il rapper rimane infatti ricoverato perché si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che ha costretto i medici a portarlo nuovamente in sala operatoria. L’operazione ha richiesto ulteriori punti di sutura, che si spera aiutino a placare la situazione, permettendo a Fedez di riposare, dopo due interventi importanti in pochi giorni che lo avranno sicuramente stremato. Non è dato sapere se si tratti delle stesse ulcere che ne hanno obbligato il ricovero giovedì scorso o se si tratta di nuove, il che sarebbe più problematico da affrontare. Sicuramente la perdita di sangue ha richiesto però un’ulteriore trasfusione.

La vicinanza della Ferragni e le parole del medico

Ricordiamo che nel mentre la moglie e influencer Chiara Ferragni ha interrotto tutti gli impegni lavorativi e gli appuntamenti in corso a Parigi per la Fashion Week francese, tornando subito a Milano per sostenere il marito. Adesso che le complicanze cliniche vengono purtroppo fuori, comincia ad intuirsi il tenore dell’intervento subito dal cantante lo scorso anno, quando gli fu "Asportata la maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino", spiega il chirurgo che lo operò: Massimo Falconi, direttore della Chirurgia del pancreas e dei trapianti al San Raffaele di Milano. Il medico aveva effettivamente specificato che le ore successive al primo intervento sarebbero state importanti, poiché in questi casi non è escluso che le stesse ulcere si possano ripresentare, e così è stato per Fedez. Le notizie di un nuovo intervento chirurgico per il rapper non mettono certamente in tranquillità familiari e amici, poiché implica che il problema si fa sempre più articolato e difficile da risolvere. Ancora nulla di ufficiale è stato diramato da Fedez o dalla moglie, che probabilmente necessitano di un po’ di privacy in questo momento.

