Fedez ancora in ospedale, il padre: “Dobbiamo essere forti per lui” Durante il silenzio stampa di Fedez e della moglie Chiara Ferragni, emergono finalmente alcuni commenti dai genitori del rapper, in merito al suo stato di salute

Riccardo Greco Web Editor Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa. Linkedin

Il rapper è stato, come noto, vittima di un nuovo sanguinamento che ha richiesto un altro intervento e un’ulteriore trasfusione. Il cantante dovrà quindi continuare a stare a riposo nel reparto di chirurgia del Fatebenefratelli di Milano, dove potrà essere costantemente monitorato, nel caso di ulteriori complicanze. Il web è stato molto colpito dalla notizia, su Twitter tutti i fan dell’artista stanno esprimendo il loro supporto come possono, facendo andare in tendenza l’hashtag #ForzaFederico. Per ora lui e Chiara Ferragni restano in silenzio sui social, dopo le informazioni diffuse dal diretto interessato a poche ore dal primo intervento, il silenzio stampa di entrambi sta facendo allarmare il pubblico, che non è abituato a non ricevere aggiornamenti sulla vita della coppia. E nonostante anche il team comunicazione di entrambi mantenga il riserbo, i genitori del cantante si solo lasciati sfuggire qualche piccola dichiarazione, dopo essere stati intercettati fuori dall’ospedale da alcuni giornalisti, mentre erano impegnati per far visita al figlio.

Come sta Fedez: i commenti del padre e la madre

Quando sono state chieste informazioni sullo stato di salute del rapper, il padre, Franco Lucia, si è limitato a dire: "Sta un po’ meglio". Quando gli chiedono invece se si sa quando verrà dimesso, lui taglia corto rispondendo: "No, no". Poi la domanda su come stia lui stesso, lì il padre si lascia scappare qualche parola in più: "Io devo stare bene per forza". La madre invece è di meno parole, e appare visibilmente preoccupata, anche se la sua risposta su come stia il figlio accende un barlume di speranza per i fan in attesa di avere notizie certe: "Un po’ meglio, così così". In questo momento tutta la famiglia si sta stringendo intorno al cantante per dimostrargli tutto il suo affetto, facendolo sentire supportato e in grando di superare anche questa brutta esperienza. Speriamo sia stato solo l’ultimo di una serie di spiacevoli imprevisti clinici.

Le possibilità di guarigione

Il professor Massimo Falconi, chirurgo che operò Fedez nel 2022 per il tumore al pancreas, ci da qualche informazione in più in merito al suo possibile stato di salute. Il dottore aveva rassicurato tutti sulle condizioni del rapper: "Lui è un ragazzo giovane e sano, quindi io credo che i colleghi lo terranno in ospedale 3-4 giorni per essere sicuri che ci sia una stabilità dell’emocromo e dei parametri vitali, poi potrebbe essere dimesso". In merito al possibile legame tra le ulcere sviluppate negli ultimi giorni e l’intervento dello scorso anno dice: "Ci può essere una fragilità più o meno importante, ma non osserviamo quasi mai questo tipo di manifestazioni, soprattutto a una distanza di tempo così significativa dall’intervento chirurgico", concludendo che possa trattarsi di una serie di fattori come forte stress, assunzione di farmaci senza gastroprotettore o una forte secrezione acida.

