Chiara Ferragni e Fedez, nuove frecciate da Pio e Amedeo: “Mettevano il telefono in faccia ai figli” Il noto duo comico è tornato a parlare del rapper e dell’ex moglie influencer riprendendo un ‘dissing’ nato diverso tempo fa: ecco cosa è successo.

Negli anni, l’irriverente duo comico foggiano formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco, in arte semplicemente Pio e Amedeo, si è scagliato più volte contro Chiara Ferragni e Fedez, criticando (in maniera a volte più ironica e a volte meno) il loro modus operandi. In passato era nato addirittura un vero e proprio dissing tra loro e il rapper, ed è proprio di questo che il duo comico è tornato a parlare nella recente ospitata a BSMT. Un’occasione per ribadire i loro pensiero e lanciare anche qualche frecciata in più: ecco cosa hanno detto.

Pio e Amedeo contro Fedez e Ferragni: "Ci hanno venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco"

Ospiti da Gianluca Gazzoli a BSMT, a domanda diretta del conduttore, Pio e Amedeo hanno raccontato gli scontri avuti in passato con Fedez rivelando di non aver mai fatto pace con lui e, in un certo senso, di non aver certo cambiato idea su di lui e l’ex moglie Chiara Ferragni. "Siamo gli unici che ancora non hanno fatto pace con Fedez. Ha fatto pace con cani e porci. Noi siamo stati tra i primi haters dei Ferragnez. Abbiamo sempre detto cose brutte su di loro. Ci sono state le truffe, il Pandoro, ma per me la vera truffa lì è che ci hanno venduto per anni la famiglia del Mulino Bianco e ci facevano sentire di m***a perché non avevamo quello splendore in casa. Questa cosa non esisteva", ha sottolineato il duo comico senza giri di parole.

Fedez e Ferragni, ultima stoccata di Pio e Amedeo: "Mettevano il telefono in faccia ai figli"

Poteva essere finita qui? Ovviamente no, perché il duo comico ha deciso di vuotare il sacco una volta per tutte senza risparmiare assolutamente nulla all’ex coppia più chiacchierata di sempre. "Farmi fare la morale da chi metteva il telefono in faccia ai figli da quando avevano un anno è una cosa che proprio non mi è mai andata giù", hanno infatti concluso Pio e Amedeo nel corso dell’intervista con Gianluca Gazzoli. Una stoccata bella e buona che tira in ballo un tema molto delicato, ovvero quello della sovraesposizione social dei minori.

Un argomento su cui gli stessi Fedez e Chiara hanno discusso, arrivando a decidere di non mostrare più i volti dei due figli sui social dopo averlo fatto per diversi anni. Al momento, i diretti interessati non hanno ancora risposto a queste ultime frecciate del duo comico, ma non è escluso che nelle prossime ore non decidano di intervenire.

