Chiara Ferragni è single o no? L’influencer cremonese ha deciso di rompere il silenzio e "rispondere" ai recenti rumor sulla sua vita privata e sentimentale. Dopo l’addio a Giovanni Tronchetti Provera, infatti, il nome dell’imprenditrice è stato avvicinato a quello dell’attore Cristiano Caccamo. Ma come l’ha presa Chiara? Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, la rottura con Giovanni Tronchetti Provera

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera sembra essere giunta al capolinea. Tenuta il più lontano possibile dalla luce dei riflettori, la (comunque chiacchieratissima) relazione tra l’influencer cremonese e l’erede del gruppo Pirelli iniziata lo scorso autunno è dovuta andare incontro a momenti più o meno difficili (basti pensare al periodo delle rivelazioni di Corona sui Ferragnez) fino a quella che sembra essere stata la rottura. La recente distanza tra i due – e in particolare nel giorno del compleanno di Chiara a inizio mese – sarebbe la prova definitiva, ma non solo. Sui social, infatti, Chiara è tornata a ‘chiamare’ Jacob Elordi. Come fatto notare da molti, la strategia di manifesting nei confronti del suo ‘grande amore’ è ormai un grande classico dei periodi single dell’influencer. Quest’ultima ha anche messo il like a un commento di un follower ("Io aspetto la notizia: Chiara e Jacob Elordi) rispondendo: "Amo anche io".

Il nuovo flirt con Cristiano Caccamo: la reazione di Chiara al rumor

Dopo la rottura con Tronchetti Provera, il nome di Chiara Ferragni è stato avvicinato a quello di Cristiano Caccamo. A fare esplodere il gossip ci ha pensato Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha svelato come i due si conoscessero già la scorsa estate, dopo la fine del matrimonio con Fedez e prima della relazione con Tronchetti Provera. "Lui sui social appare single e mostra il lato simpatico, ma con la Ferragni è stato avvistato già dallo scorso giugno, quindi un anno fa. Perciò, il rapporto tra i due non si è mai spento" scrive il giornalista e autore tv, che parla anche di continui incontri tra i due "a casa di lui" durante l’anno. Chiara Ferragni ha deciso di rispondere (seppure indirettamente) a tutti questi nuovi rumor con un video ‘sfogo’ su TikTok. Sulle note di My Life di Billy Joel, infatti, l’influencer ha scritto: "Io che faccio finta non mi interessi che mi venga affibbiato un nuovo fidanzato ogni settimana".

