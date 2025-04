Fedez attacca (di nuovo) Myrta Merlino, parole perfide: “Cosa faceva mentre io divorziavo” Il rapper torna ad attaccare la conduttrice di Pomeriggio Cinque durante una puntata di Pulp Podcast: ecco cosa ha detto

Nuova bordata di Fedez a Myrta Merlino, ovvero colei che il rapper ha ‘eletto’ come sua nemesi tra i giornalisti. Dopo alcuni mesi di silenzio, la voce di ‘Battito’ è tornata alla carica contro la conduttrice di Pomeriggio Cinque, dedicandole un commento a dir poco velenoso (e ingeneroso) durante una puntata di ‘Pulp Podcast’, il suo nuovo pocast condotto in coppia con Mr Marra. Ecco cos’ha detto.

Fedez contro Myrta Merlino: la bordata perfida dopo Pomeriggio 5

Tra Fedez e Myrta Merlino non scorre buon sangue, questa è cosa ormai assodata. Il motivo dei rapporti non idilliaci tra i due risale ai primi tempi della separazione dei Ferragnez, quando Pomeriggio 5 seguì il caso in maniera capillare con inviati appostati sotto casa di Fedez, che a più riprese ha lanciato accuse all’indirizzo del programma e della sua conduttrice accusandoli di voler spettacolarizzare il dolore del divorzio tra lui e Chiara Ferragni. Col passar dei mesi quel caso è inevitabilmente scivolato fuori dalla scaletta dei programmi di informazione, ma ieri Fedez non ha perso occasione per riaccendere la polemica con Myrta Merlino tirandole una bordata inattesa. Il palcoscenico della stilettata, come detto, è stata l’ultima puntata del suo podcast dedicata al caso Pier Paolo Pasolini; in studio c’erano di diversi ospiti tra cui l’avvocato Stefano Maccioni, che da diversi anni sta lottando per ottenere la riapertura delle indagini per fare (nuova) luce sulla morte violenta dello scrittore ucciso brutalmente nel 1975 all’Idroscalo di Ostia. E dopo aver discusso a lungo dell’omicidio di Pierpaolo Pasolini, a fine puntata Fedez ha colto la palla al balzo per ‘pungere’ la conduttrice napoletana, nel 2021 nominata dal presidente della Repubblica Mattarella Cavaliere della Repubblica per l’informazione e il servizio pubblico fatto durante la pandemia. "Posso fare un altro appello? – ha detto ironicamente il rapper milanese – Oggi mi sento un po’ così. Mattarella ha dato l’ordine di Cavaliere Ordine al merito, cos’è? Vabbè… ha dato una c***o di medaglia per i meriti giornalistici a Myrta Merlino. Ok? Che l’apice della carriera di Myrta Merlino è essere venuta a riprendere il mio cane mentre ca***a, mentre io divorziavo. E non li dà a giornalisti come lui (Stefano Maccioni ndr)? Chiudo così. Grazie Myrta".

Non è ancora arrivata la replica di Myrta Merlino. In passato la conduttrice di Pomeriggio 5 ha risposto in più occasioni in differita alle frecciate ricevute da Fedez, anche se stavolta potrebbe decidere di soprassedere. In questi giorni, infatti, la Merlino è al centro dell’attenzione a causa di alcune voci riguardo al suo futuro alla guida del contenitore pomeridiano di Canale 5. Diversi rumors la segnalano in uscita dal programma e fioccano le candidature di papabili sostituti, da David Parenzo a Serena Bortone fino ad Alfonso Signorini (ma quest’ultimo ha appena smentito con decisione). Myrta, dunque, potrebbe decidere di sposare la linea del profilo basso per evitare di agitare troppo le acque in un momento in cui ai pieni alti di Mediaset si sta decidendo quale sarà il suo futuro.

