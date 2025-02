Myrta Merlino e le truffe, l’intervento a Le Iene: "Finita nelle sabbie mobili delle fake news" La conduttrice di Pomeriggio Cinque è intervenuta ieri sera nello show di Italia1 con un lungo monologo che ha lasciato di stucco i telespettatori.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nella puntata di ieri sera de Le Iene, la conduttrice Myrta Merlino è intervenuta con un lungo monologo che ha spiazzato i telespettatori. Con voce decisa la presentatrice si è infatti lasciata andare a un duro sfogo in merito alle truffe che negli ultimi mesi l’hanno vista protagonista tra fake news e immagini realizzate con l’intelligenza artificiale. Ecco le sue parole.

Myrta Merlino a Le Iene: "Negli ultimi tempi sono stata arrestata più volte"

"Negli ultimi tempi sono stata arrestata più volte. Una volta addirittura in aeroporto con una valigia piena zeppa di soldi. Soldi che ho fatto con le criptovalute. Ah, ho anche una denuncia della Banca d’Italia perché ho ordito una mega frode bancaria. La gente, però, fortunatamente, continua a volermi bene. I mie fan, quando ero in carcere, pensate, hanno manifestato per chiedere la mia liberazione", ha affermato Myrta Merlino all’inizio del suo lungo monologo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice di Pomeriggio Cinque ha poi continuato il discorso facendo maggiore chiarezza. "Ma ascoltatemi bene: nulla di tutto questo è mai accaduto. Eppure sono notizie che potete leggere ovunque in rete da quando sono finita nelle sabbie mobili delle fake news. Funziona così: la mia faccia, il mio nome, anche la mia voce rielaborata con l’intelligenza artificiale servono a produrre click. Sono diventata un gancio per far cadere tante persone in altrettante truffe. Forse succede perché ci piace consumare informazioni. Che poi siano vere o finte è un problema secondario. Ma così facendo ci accontentiamo del verosimile, e il verosimile non è il vero".

Myrta Merlino si espone contro le truffe: "Dobbiamo reimparare a coltivare la virtù del dubbio"

"A parte la mia vicenda, ormai ho ingaggiato una lotta quotidiana contro chi, vigliaccamente, approfitta di chi è fragile, le anziane indifese, le donne sole, che inseguono illusori sogni di felicità e finiscono nelle truffe amorose. Ce n’è per tutti, credetemi. Ma se vogliamo tornare alla realtà, a un mondo in cui i fatti contano più di ciò che ognuno crede, dobbiamo reimparare a coltivare la virtù del dubbio. Il dubbio è l’inizio della conoscenza ha detto Cartesio… Dovrebbe averlo detto lui, ma voi, per favore, verificate", ha concluso Myrta Merlino, portando ancor più alla luce un tema davvero molto attuale.

E, purtroppo, la conduttrice è solo uno dei tanti volti noti che negli ultimi tempi si è ritrovato ad essere letteralmente ‘usato’ per mettere in piedi truffe di ogni genere e raggirare le persone. L’inganno è ormai all’ordine del giorno e oggi più che mai occorre fare davvero molta attenzione.

Potrebbe interessarti anche