Fedez, battuta agghiacciante su Emanuela Orlandi: cala il gelo Durante l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, il rapper ha fatto ironia sul caso della ragazza scomparsa in Vaticano: grande imbarazzo per Gianluigi Nuzzi.

Ormai si sa: Muschio Selvaggio è uno dei podcast più discussi d’Italia. C’è chi lo ama e chi lo odia, e a dividere il pubblico sono spesso le battute dei due padroni di casa, Luis Sal e Fedez. Ad essere travolto dalle polemiche, questa volta, è proprio quest’ultimo, reo di una battuta decisamente fuori luogo riguardo al caso di Emanuela Orlandi. Ma cosa è successo?

Muschio Selvaggio, la battuta di Fedez su Emanuela Orlandi

Oggetti di dibattito, durante l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, è proprio il caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, a cui Netflix ha recentemente dedicato una docu-serie, Vatican Girl. Si tratta di uno dei casi di cronaca più controversi della storia italiana, irrisolto da ormai 30 anni, su cui Fedez ha sentito la necessità di fare ironia. Parlando della serie, uscita sulla piattaforma streaming a ottobre 2022, il rapper ha tentato di far ridere gli ascoltatori e il suo ospite – Gianluigi Nuzzi – con una battuta che, però, ha fatto ridere soltanto lui. "Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno trovata", ha detto Fedez, scherzando sul fatto che, in questo caso, il finale della serie può tranquillamente essere spoilerato. E subito è scoppiato in una grassa risata.

Una battuta che ha creato non poco imbarazzo nei presenti. Chi stava guardando il video-podcast non ha potuto fare a meno di notare gli sguardi increduli di Luis Sal e – soprattutto – di Gianluigi Nuzzi. Il giornalista e conduttore di Quarto Grado, interdetto da una frase così fuori luogo, ha commentato serissimo: "Questo è black humor. Il black humor è sideralmente antitetico rispetto a un giornalista". E Luis Sal ha aggiunto, rivolto al giornalista: "Deve mantenere una poker face in questo momento". Il loro imbarazzo non ha però scalfito Fedez, che ha continuato imperterrito a ridere della sua stessa battuta, aggiungendo: "Scusate, mi faceva troppo ridere". La polemica impazza già sui social, dove il rapper è stato immediatamente sommerso di commenti indignati da parte utenti. C’è anche chi sostiene che Chiara Ferragni, prossima al debutto come conduttrice di Sanremo, debba intervenire per rimediare alla figuraccia del marito.

