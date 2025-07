Fedez, chi è la nuova fidanzata Giulia Honegger e perché è famosa Il rapper e la giovane stilista milanese sono stati paparazzati insieme e ora hanno i riflettori del mondo del gossip puntati: la storia che “allontana” Clara

È ormai piena estate e, come da tradizione negli ultimi anni, Fedez è tornato a infiammare il mondo del gossip. Il rapper sta facendo parlare di sé per quella che sarebbe la sua ultima fiamma: Giulia Honegger. L’ex marito di Chiara Ferragni e la giovane stilista milanese sono stati paparazzati insieme in vacanza in Versilia e le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno acceso i riflettori del mondo della cronaca rosa. Scopriamo chi è Giulia e tutti i dettagli sul flirt.

Fedez ha una nuova fiamma: gli scatti insieme

Se da un lato – dopo il divorzio più chiacchierato degli ultimi anni – Chiara Ferragni ha fatto parlare di sé nel mondo del gossip anche e soprattutto per le relazioni con Silvio Campara e Giovanni Tronchetti Provera, dall’altro Fedez è stato senza sosta al centro di numerosi flirt più o meno confermati. La nuova fiamma del rapper milanese in ordine di tempo sarebbe Giulia Honegger. I due sono stati "pizzicati" insieme a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, nel nuovo stabilimento balneare Casa Fiori Chiari di Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei migliori amici di Fedez. I paparazzi hanno poi seguito la coppia a cena fuori e a pranzo, quindi in spiaggia a prendere il sole. In serata il cantante si è esibito sul palco di Radio Deejay insieme a Clara sulle note della loro hit "Scelte stupide", ma sarebbe poi rimasto con Giulia, con il quale è stato paparazzato anche a Milano a bordo della sua Ferrari. Tra i due, insomma, sembra esserci qualcosa di più di un semplice flirt estivo: Fedez potrebbe avere ritrovato l’amore (allontanando definitivamente, peraltro, le voci che da tempo parlano di un avvicinamento proprio con Clara).

Chi è Giulia Honegger, la nuova fidanzata di Fedez

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, la nuova fiamma di Fedez risponderebbe al nome di Giulia Honegger. Capelli castani e occhi chiari, appassionata di tatuaggi, Giulia è una giovane stilista che lavora a Milano (dove è cresciuta) e ha fondato anche un brand di moda, Ayme, insieme all’amica Lucrezia Savoldi Bellavitis. Al momento la ragazza conta poco più di 14mila follower sui social e, come sottolineato dal settimanale Chi (che ha diffuso le foto di Fedez e Giulia insieme sull’ultimo numero del magazine), tra questi ci sarebbe anche Angelica Montini, vecchia (e chiacchieratissima) fiamma del rapper ai tempi della separazione con Chiara Ferragni.

