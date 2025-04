Selvaggia Lucarelli vs Fedez, arriva la sentenza sul caso ‘bimbominkia’. La giornalista gongola: “Spiace” La giudice di Ballando aveva dato del “bimbominkia” al rapper, ma il giudice ha stabilito che non ci sono presupposti per una “ragionevole ipotesi di condanna”

Selvaggia Lucarelli è innocente. La giudice di Ballando con le stelle è stata infatti prosciolta dall’accusa di avere diffamato Fedez. Due anni fa la giornalista civitavecchiese aveva dato al rapper milanese del "bimbominkia" commentando la rottura con Luis Sal e l’intera vicenda legata alle sorti del podcast Muschio Selvaggio. Il giudice ha stabilito che non ci sono presupposti per una "ragionevole ipotesi di condanna". Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Selvaggia Lucarelli prosciolta dall’accusa di diffamazione nei confronti di Fedez: "Bimbominkia non è offensivo"

Come reso noto oggi mercoledì 2 aprile 2025 dall’AGI, Selvaggia Lucarelli è stata prosciolta dall’accusa di avere diffamato Fedez. La giornalista aveva definito il rapper un "bimbominkia" nel 2023, ma il giudice Luigi Cernuto ha "pronunciato una sentenza di non luogo a procedere al termine dell’udienza pre-dibattimentale che, secondo quanto stabilito dalla riforma Cartabia, costituisce una sorta di filtro per valutare se un caso richieda un approfondimento dibattimentale o meno. In questa vicenda secondo il giudice non c’erano i presupposti di una ‘ragionevole ipotesi di condanna’" si legge sul sito.

All’origine della vicenda – come detto – c’era il presunto insulto con cui la giudice di Ballando con le stelle si era riferita a Fedez, dandogli del "bimbominkia" il 9 giugno del 2023. Selvaggia aveva infatti pubblicato su Instagram il video realizzato da Luis Sal dopo la rottura con Fedez e fine della collaborazione al podcast Muschio Selvaggio: "Luis Sal è il primo ex collaboratore ed ex amico di Fedez che dopo la solita dinamica di liti e rancori con cui finiscono tutti i rapporti di Fedez, anziché scomparire con la coda tra le gambe, affronta il bimbomikia frontalmente, con un certo coraggio" aveva scritto la compagna di Lorenzo Biagiarelli.

Come spiegato dall’avvocato di Selvaggia Lucarelli Barbara Indovina all’AGI, però: "Il giudice ha ritenuto che quell’espressione non fosse offensiva". Lo stesso Fedez, infatti, avrebbe usato la medesima espressioni in passato: "Tanto più che, come abbiamo sostenuto, è lo stesso Fedez a utilizzarla in alcuni suoi testi, come nel caso di ‘Bimbiminkia4life in cui si legge: ‘Noi bimbiminkia4life’ e anche nella canzone ‘Polaroid’".

La reazione di Selvaggia e dei social

Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non ha tardato nel comunicare tutta la sua soddisfazione per il finale della vicenda. "Spiace" ha scritto la giornalista sui social, dove non sono mancati anche degli sfottò nei confronti di Fedez da parte di vari utenti: "Quindi è un bimbominkia? lo ha detto il tribunale?" "Certificato anche dal tribunale che è un bimbominkia", "Spiace molto", etc. si legge su X.

