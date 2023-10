Fedez dirige Sanremo 2025? La chiamata di Fiorello (che ora ha un problema inatteso) Nella mattinata di Viva Rai 2 lo showman siciliano ha chiacchierato con un “finto” Fedez per uno sketch, il rapper: “Se dovesse succedere farebbe molto ridere”

Fedez direttore artistico di Sanremo? Il rapper conferma, ma non è lui. Nel corso della mattinata di Viva Rai 2 Fiorello ha svelato il nome che assumerà la direzione artistica del Festival dopo Amadeus, rendendosi protagonista dell’ennesima "burla" (come da lui stesso ammesso). Lo showman siciliano ha infatti chiacchierato con un "finto" Fedez, un imitatore del compagno di Chiara Ferragni che ha confermato il tutto. Il rapper, divertito, ha poi commentato quanto accaduto su Rai 2: "Non credo succederà… se dovesse succedere farebbe molto ridere". Scopriamo cos’è successo.

"Fedez" a Viva Rai 2

Nella puntata di oggi venerdì 27 ottobre 2023 di Viva Rai 2 Fiorello è tornato a parlare del Festival di Sanremo, che nel 2024 vedrà per l’ultima volta l’amico Amadeus come conduttore e direttore artistico della kermesse. Il comico siciliano ha chiamato Fedez e ha chiacchierato amabilmente con il rapper, per poi chiedergli la conferma di alcune "voci" che lo vorrebbero alla direzione artistica del Festival dopo Amadeus. "Mi hanno proposto la direzione musicale di Sanremo e credo proprio che accetterò" ha dichiarato "Fedez", ma il virgolettato è d’obbligo dal momento che al telefono era un imitatore del rapper milanese, protagonista del divertente sketch e dell’ennesima "burla" di Fiorello.

Il vero Fedez ha poi commentato il siparietto sui social: "Mi sono svegliato un po’ tardi perché ieri a X Factor ho fatto tardi e oggi sono su tutti i giornali… sembravo io, è un tipo che parla come me… quel p**la di Fiorello, in senso giocoso – siamo amici – ha fatto finta che fossi al telefono ma era un tipo che parla come me, ma non per imitarmi, parla come me normalmente. In più l’ad della Rai era in trasmissione mi ha detto Fiore ha fatto finta di stare al gioco, quindi boh non riesco a capire, ma come è possibile??". Il cantante e compagno di Chiara Ferragni ha poi aggiunto: "Non avrò la conduzione artistica di Sanremo 2025, no. Non credo succederà… se dovesse succedere farebbe molto ridere"

Nuovi problemi per Fiorello

Dietro le quinte di Viva Rai 2, intanto, continuano i problemi per Fiorello. Dopo le polemiche di via Asiago, che il programma è stato costretto ad abbandonare spostando la sua glass box nei pressi del Foro Italico. Come svelato da Roma Today, però, il dehor utilizzato da Aspettando Viva Rai 2 sarebbe abusivo e avrebbe ricevuto un’ingiunzione di demolizione, con il team Rai costretto a correre ai ripari al più presto con una location temporanea dopo aver rischiato addirittura di non andare in onda.

