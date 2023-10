Chiara Ferragni inaugura lo store di Roma: “Spendete 150 euro e potreste incontrarmi”, è polemica In occasione del cocktail party d’inaugurazione del negozio l’influencer ha dato il via a un concorso che sta facendo discutere: “Non vedo l’ora di vedervi”

Chiara Ferragni ha riabbracciato Fedez, rientrato a casa dopo il ricovero all’Ospedale Fatebenefratelli di Milano, e la vita dei "Ferragnez" sembrava essere tornata alla normalità. Sono bastati pochi giorni, tuttavia, a far scattare l’ennesima polemica attorno alla figura dell’influencer. L’imprenditrice digitale ha infatti inaugurato il primo store romano del Chiara Ferragni brand e, in occasione del cocktail d’inaugurazione, ha dato il via a un concorso che sta facendo molto discutere. "Se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi…". Scopriamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, monta la polemica per il concorso

Lo scorso mese Chiara Ferragni ha aperto il suo primo store a Roma in via del Balbuino, nel rione Campo Marzio, che collega piazza del Popolo con piazza di Spagna. Il negozio tutto rosa dell’imprenditrice con l’inconfondibile occhio stilizzato è sbarcato così anche nel pieno centro della Capitale, ma la sua apertura è destinata a fare discutere. Chiara Ferragni ha infatti annunciato che il mese prossimo si terrà una festa d’inaugurazione e di aver dato il via a un concorso molto particolare: "Da circa un mesetto abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni brand, a novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno è attivo un concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi…".

L’influencer ha da poco festeggiato il ritorno a casa (e la fine dei lavori della nuova casa) del marito Fedez, ma anche i 14 anni passati dall’inizio della sua avventura a capo di "The Blonde Salad", il blog che la consacrò e la portò alla fama mondiale fino a diventare una delle trendsetter di maggior successo e ad avviare il suo brand e le sue collezioni. Dopo l’apertura in via Cappelli a Milano, il suo store è arrivato anche a Roma e proprio in questa sede i fan potranno tentare la (costosa) fortuna e provare a realizzare il proprio sogno e incontrare Chiara Ferragni. Per partecipare il concorso sarà infatti necessario spendere almeno 150 euro in accessori per avere la possibilità di vincere un ingresso al cocktail d’inaugurazione di novembre.

La trovata ha naturalmente fatto storcere il naso a molti, che hanno accusato l’imprenditrice di aver esagerato nel dare la priorità all’aspetto pubblicitario a scapito del contenuto reale del tutto, vale a dire la conoscenza di Chiara Ferragni stessa, e sui social è esplosa la polemica.

